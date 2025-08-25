Fisun Koç Doğan: Her 4 katılımcıdan biri bizim aracılığımızla sisteme giriyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 554 milyar liraya; OKS'deki toplam fon büyüklüğü 112,1 milyar lira da hesaba katıldığında sistemin toplam büyüklüğü 15 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 666 milyar liraya ulaştı. Gönüllü sistem ayrıca 10 milyon katılımcıyla yeni bir eşiği geride bırakmak üzere.

BES’in Otomatik Katılım Sistemi de (OKS) dahil edildiğinde 17,6 milyon kişinin faydalandığı bir yapı haline geldiğini söyleyen Allianz Türkiye Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, “Sunduğu fon çeşitliliği ile orta ve uzun vadede enflasyon üzerinde anlamlı bir ortalama getiri sağlayan geçmişi ve yüzde 30 devlet katkısı gibi avantajlarla sadece tasarruf değil bir yatırım aracı haline gelen BES’in kısa zamanda Türkiye’deki en önemli yatırım araçlarından biri haline geleceğine ve uzun vadede bireysel yurt içi tasarruflardan aldığı payın önemli ölçüde artacağına inanıyoruz” dedi.

"HER DÖRT KATILIMCIDAN BİRİ ALLİANZ TÜRKİYE'NİN HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA SİSTEME GİRDİ" BES'in yükselen büyüme ivmesinin ardında müşterilere sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerin, genişleyen güçlü ve çeşitlendirilmiş dağıtım ağının payı olduğunu söyleyen Fisun Koç Doğan, "Emeklilik Gözetim Merkezi'nin açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında sistemde yaşanan net katılımcı sayısı artışında, her 4 sözleşmeden birinin Allianz Türkiye aracılığıyla sisteme girmesi bizim için büyük mutluluk. Bireysel emeklilik alanında yenilikçi çözümlerimizle yaklaşık 1,4 milyon katılımcımıza hizmet sunuyor, sektörümüze de öncülük ediyoruz. Yatırım yönetimi alanında verdiğimiz ve müşterilerimizden büyük takdir gören kapsayıcı ve kolay erişilebilir finansal danışmanlık hizmetlerimiz ve başarılı yatırım yönetimi performansımızla da sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz" dedi. "MÜŞTERİLERİMİZİN YATIRIMLARINI EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMELERİNE DESTEK OLUYORUZ" "Bugünden Yarına Allianz Seninle" yaklaşımıyla müşterilerinin sadece bugününü değil, yarınlarını da gözettiklerini ve bu yönde çözümler geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Doğan, "2023 yılında hayata geçirdiğimiz Allianz Finansal Danışmanlık hizmetimiz ile bireysel emeklilik yatırımcılarımızın yatırımlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek oluyoruz. Bağımsız yatırım danışmanlarından oluşan Yatırım Komitemiz ile piyasa görüşlerini, piyasa koşullarından etkilenebilecek fon bilgilerini ve farklı yatırımcı profillerine uygun varlık dağılımı önerilerini belirliyor, bu değerli bilgileri periyodik olarak tüm müşteri portföyümüz ile paylaşıyoruz. Müşterilerimiz, Allianz Yatırım Komitesi önerilerine ve danışmanlarına "Allianz'ım" mobil uygulaması üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor, ayrıca kendileri ve aileleri için kapsamlı finansal planlama desteğimizden faydalanabiliyor. Yüz yüze sunduğumuz finansal danışmanlık hizmetimizin yanı sıra uzaktan danışmanlık hizmetimizin de kapsamını sürekli geliştiriyor, farklı müşteri segmentlerimizin ihtiyaçlarına bire bir danışmanlıkla çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.