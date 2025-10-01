Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.220,22 %1,89
        DOLAR 41,5860 %-0,01
        EURO 48,8325 %0,01
        GRAM ALTIN 5.166,43 %0,13
        FAİZ 39,24 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 63,48 %1,69
        BITCOIN 117.155,00 %2,19
        GBP/TRY 56,1157 %0,28
        EUR/USD 1,1739 %0,04
        BRENT 65,34 %-1,04
        ÇEYREK ALTIN 8.447,11 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: ABD'de hükümetin kapanması, politika yapma zorluklarını ortaya koyuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: ABD'de hükümetin kapanması, politika yapma zorluklarını ortaya koyuyor

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını, ancak uzun süredir devam eden politika üretimindeki zayıflıkları gösterdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:31 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch: ABD'de hükümetin kapanması, politika yapma zorluklarını ortaya koyuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fitch'ten yapılan açıklamada, kapanmanın ilgili federal kurumların faaliyetlerini durdurmasına ve çalışanlarını ücretsiz izne göndermesine yol açabileceği, ancak bu döneme ilişkin maaşların ilgili ödenekler onaylandıktan sonra çalışanlara ödeneceği anımsatıldı.

        ABD Kongresi'nin en son 1996 yılında 12 ödenek yasasının tamamını yeni mali yıl başlamadan önce kabul edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, en son kapanmanın da 2018-2019 yıllarında yaşandığı anımsatıldı.

        Açıklamada, hükümetin işlemeye devam etmesi için düzenli bir şekilde geçici bütçelere başvurulmasının, ABD'nin 2023'te "AAA" olan kredi notunun düşürülmesinden bu yana mali politika üzerindeki zayıflıkların sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.

        Ağustos ayında ABD'nin "AA+" kredi notu ve "durağan" olan not görünümünün teyit edildiği hatırlatılan açıklamada, hükümetin kapanmasının ülke notu için kısa vadeli bir etkisi olmayacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Fitch, ABD'nin düzenleyici ortamı, hukukun üstünlüğü ve kurumsal denge ve denetleme mekanizmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmeye devam edecektir. ABD politikası ve kurumsal denge ve denetleme mekanizmalarının olası zayıflamasına ilişkin belirsizliğin artmasına rağmen, ABD dolarının baskın rezerv para birimi statüsünün öngörülebilir gelecekte devam etmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Eylül ayında ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de de yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğüne değinilen açıklamada, hükümetin kapanmasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme potansiyelinin ise kapanmanın süresine ve kapsamına bağlı olacağı vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!