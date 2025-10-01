Fitch: ABD'de hükümetin kapanması, politika yapma zorluklarını ortaya koyuyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, kapanmanın ilgili federal kurumların faaliyetlerini durdurmasına ve çalışanlarını ücretsiz izne göndermesine yol açabileceği, ancak bu döneme ilişkin maaşların ilgili ödenekler onaylandıktan sonra çalışanlara ödeneceği anımsatıldı.

ABD Kongresi'nin en son 1996 yılında 12 ödenek yasasının tamamını yeni mali yıl başlamadan önce kabul edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, en son kapanmanın da 2018-2019 yıllarında yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, hükümetin işlemeye devam etmesi için düzenli bir şekilde geçici bütçelere başvurulmasının, ABD'nin 2023'te "AAA" olan kredi notunun düşürülmesinden bu yana mali politika üzerindeki zayıflıkların sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.

Ağustos ayında ABD'nin "AA+" kredi notu ve "durağan" olan not görünümünün teyit edildiği hatırlatılan açıklamada, hükümetin kapanmasının ülke notu için kısa vadeli bir etkisi olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Fitch, ABD'nin düzenleyici ortamı, hukukun üstünlüğü ve kurumsal denge ve denetleme mekanizmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmeye devam edecektir. ABD politikası ve kurumsal denge ve denetleme mekanizmalarının olası zayıflamasına ilişkin belirsizliğin artmasına rağmen, ABD dolarının baskın rezerv para birimi statüsünün öngörülebilir gelecekte devam etmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.