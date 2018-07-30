TL'deki değer kaybının, yüksek faiz oranlarının, yavaş ekonomik büyümenin bankaların performansı, varlık kalitesi, sermayelendirilmesi, fonlaması ve likiditesi için risk oluşturduğu aktarılan açıklamada, bankacılık sektörü performansının bu yıl bozulmasının beklendiği dile getirildi.

Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığı kaydedilen açıklamada, birçok bankanın hala görünümünün negatif olduğu ya da kredi notunun negatif izlemede olduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasalara girişin hala makul olmasına karşın fonlama maliyetlerinin arttığı ve bazı enstrümanlara talebin düştüğü aktarıldı.

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