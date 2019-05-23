Fitre ne kadar? Fitre kimlere verilir? soruları 2019 Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde en çok cevap aranılan sorular arasında yer alıyor. Genel olarak fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilmesi gerekiyor. İşte fitreye dair detaylar...

2019 DİYANET FİTRE FİYATI NE KADAR?

2019 yılı Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir.

Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl kişi başı fitre fiyatı 19 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılında fitre fiyatını 23 Türk Lirası olduğunu belirtti. Fitre fiyatı yeni zam ile birlikte yaklaşık yüzde 21 artmış oldu.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor.

Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.