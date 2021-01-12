Devlet, YEKDEM’de döviz üzerinden yenilenebilir kaynaklardan (güneş, rüzgar, su ve diğerleri) üretilen elektriği satın alıyor. Bu modelde, TL’ye geçildi. Ankara, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Mardin gibi iller için başvuru tarihi, 8 Mart olarak belirlendi. Enerji uzmanı Ali Rıza Öner, HABERTÜRK’e, bu ihalede izlenecek yöntemi anlattı. Öner, yeni bir modelle bu yatırımların özel sektör eliyle gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Devlet, bu yatırım karşılığında söz konusu santrallarda üretilen elektriği satın alacak. Yatırım için yarışma yapılacak. Yarışmayı, kilovatsaat başına en düşük elektrik fiyatını ve devletin garanti kapsamında alım yapacağı en kısa süreyi teklif eden işletme kazanacak. Yatırımcılar, bu iki ölçütü belirleyerek teklif verecek” dedi.

Öner, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhale komisyonu burada bir hesaplama yaparak kazanan firmayı açıklayacak. Benim görüşüm yıl yerine toplam elektrik üretim miktarı olarak da teklif verebilirdi. İhaleyi kazanan firma, yıl yerine ‘Yapılacak anlaşma ile 20 milyon kilovatsaat elektriği ilgili fiyattan satacaktır’ denilse belki daha rahat hesaplama yapılabilirdi.”



YEKDEM İLE KARŞILAŞTIRMA

Öner, Enerji Bakanlığı’nın teklif edilecek maksimum elektrik bedelini megavat başına 350 lira olarak belirlediğini belirterek, “Bu tutar, bugünkü dolar kuru ile mevcut YEKDEM bedelinin yaklaşık üçte birine eşittir. Buna karşılık alım garantisi tavan yılını 15 yıla çıkartmış. Yatırımcılar bu tip projelerde fizibilitesini yapacak, en uygun elektrik fiyatı ve maksimum kaç yıl olacağını belirleyecek” diye konuştu.



“HER PROJE ÖZEL BİR ANLAŞMA”

Öner, bu tür ihalelerde her projenin özel bir anlaşma özelliği taşıyacağını kaydederek, “Enerji Bakanlığı, ikili elektrik alım anlaşmaları yapacak. Elbette, ihale sözleşmelerini görürsek ayrıntılara daha fazla hakim olabiliriz, şimdilik ilandan anladığımız bu kadar” dedi.

Yatırımcı vereceği teklifte şu veri ya da bilginin yer alması gerekiyor:

-Bölgenin ışınım değeri,

-Arazi yapısı ve büyüklüğü,

-Enerji nakil hattının ilgili bağlantı noktasına mesafesi,

-Kalifiye personel durumu,

-Kullanılacak panelin fiyatı ve bulacağı finansmanın maliyeti.