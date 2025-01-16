Flaş iddia: Fenerbahçe, Pavlovic için görüşmelere başladı!
Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic transferi için için Milan ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Stoper bölgesine transferi öncelik haline getiren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Strahinja Pavlovic transferi için Milan ile görüşmelere başladı.
Taraflar arasında transfer için pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
2024 yılında Salzburg'dan Milan'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Pavlovic, bu sezon 10 lig maçına çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
23 yaşındaki Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.