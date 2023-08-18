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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Flaş Zaniolo gelişmesi: Önümüzdeki saatlerde imzalayacak! - Galatasaray Haberleri

        Flaş Zaniolo gelişmesi: Önümüzdeki saatlerde imzalayacak!

        Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo bir süredir Aston Villa'ya transferi için görüşmeleri sürdürüyor. Suudi Arabistan, İtalya ve Rusya'dan da teklifler alan İtalyan futbolcunun yeni durağının Aston Villa olması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını önümüzdeki saatlerde transferin gerçekleşeceğini yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 13:58
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        Galatasaray'ın Şubat 2023'te 15 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo bir süredir İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşürüyor.

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        İtalya'dan Juventus, Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Rusya'dan Zenit St. Petersburg'un da talip olduğu İtalyan yıldızın yeni durağının İngiltere olması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

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        "ÖNÜMÜZDE SAATLERDE İMZALAYACAK"

        Zaniolo'nun transferiyle ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport "Nicolo Zaniolo, Aston Villa'yla önümüzdeki saatlerde sözleşme imzalayacak." ifadelerini kullandı.

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        TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE REKOR OLACAK

        Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu teklifini, İtalyan futbolcunun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonuna dönmesine çevirdi.

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        İki kulüp 5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin yanı sıra yaklaşık 5 milyon Euro'ya yaklaşan bonuslar ve 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde el sıkıştı.

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        Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına girecek net bonservis bedeli 30 milyon Euro olacak.

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        Galatasaray'ın elde edeceği gelir, bonusların devreye girmesi durumunda ise 35 milyon Euro'yu aşacak.

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        Sarı-kırmızılılar, bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini ise Roma'ya ödeyecek.

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        Nicolo Zaniolo'nun bu süreçteki maaşı ise Aston Villa tarafından karşılanacak.

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