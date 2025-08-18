Florida nerede, hangi ülkede? Florida nerenin, hangi ülkenin şehri?

Arama motorlarının çok sorgulanan başlıklarından biri haline gelen Florida’nın nerede yer aldığı ile ilgili merak edilen yanıtları sizler için derledik.

FLORIDA NEREDE?

Florida, Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda, neredeyse tamamen sularla çevrili bir yarımada. Doğusunda Atlantik Okyanusu, batısında Meksika Körfezi, güneyinde ise Karayip Denizi uzanıyor. Bu konum sayesinde hem tropikal hem subtropikal iklim kuşaklarının avantajlarını bir arada sunuyor.

Coğrafi olarak ince uzun bir yapıya sahip olan eyalet, kuzeyden güneye yaklaşık 700 km boyunca uzanıyor. Bu uzunluk, Florida’yı sadece tek tip bir tatil destinasyonu olmaktan çıkarıyor; kuzeyde Jacksonville gibi daha sakin, tarih kokan şehirlerden güneyde Miami’nin hareketli, kozmopolit dünyasına kadar çok farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz.

FLORIDA HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

Florida aslında bir şehir değil, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı 50 eyaletten biri. 22 milyona yaklaşan nüfusuyla ABD’nin en kalabalık üçüncü eyaleti. Yüzölçümü bakımından ise 22. sırada yer alıyor ama sahip olduğu kültürel çeşitlilik, turizm potansiyeli ve ekonomik gücüyle listenin ilk sıralarını zorlayan bir öneme sahip.

