Fluminense forması giyen Felipe Melo, Güney Amerika Süper Kupası'nı kazandı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, 2024 Güney Amerika Süper Kupa'sını kazandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.