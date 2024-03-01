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        Fluminense forması giyen Felipe Melo, Güney Amerika Süper Kupası'nı kazandı

        2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenen Fluminense, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:54
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        Süper Kupa, Fluminense'nin! Melo...
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        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, 2024 Güney Amerika Süper Kupa'sını kazandı.

        Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

        Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

        Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

        Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

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