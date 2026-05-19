Ford Avrupa’da 5 yeni model tanıtacak

Ford, Avrupa’daki geleceğine yönelik yeni stratejisini bayileri ve iş ortaklarıyla düzenlediği toplantıda duyurdu. Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde ticari ve bireysel müşterilere yönelik kapsamlı bir ürün ve teknoloji planını hayata geçirmeye hazırlanırken, Avrupa’daki sürücüler ve işletmeler için vaatlerini de yeniledi.

Ford’un yeni Avrupa stratejisi, markanın güçlü olduğu alanlara odaklanan küresel marka platformu “Ready-Set-Ford” çatısı altında şekilleniyor. “İnşa Et”, “Heyecan Ver” ve “Maceraya Atıl” başlıklarından oluşan platformun Avrupa’daki ilk tanıtımları bu ay itibarıyla başlayacak.

TİCARİ ARAÇLARDA YENİ HİZMETLER

Amerikalı markanın ticari araç markası konumunda bulunan Ford Pro da, araç üreticisi kimliğinin ötesine geçerek yazılım ve hizmet tabanlı bir üretkenlik ortağına dönüşmeyi hedefliyor. Şirket, araçlar, bağlantılı hizmetler ve yazılımlardan oluşan entegre ekosistemiyle işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yalnızca van ve pick-up satmadıklarını belirterek, “Araçlar, yazılım ve hizmetlerden oluşan entegre bir ekosistem sunuyoruz. Araçlarımız pazara liderlik ediyor ve onların etrafında rakiplerimizin karşılık veremeyeceği bir üretkenlik ekosistemi inşa ettik” dedi.

Ford Pro’nun “Uptime Services” hizmeti, bağlantılı araç verileri ve öngörüsel analizler sayesinde olası arızaları problem oluşmadan önce tespit ediyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, 2019’dan bu yana üretilen tüm Ford Pro araçlarında entegre modem bulunuyor. Avrupa genelinde 1.2 milyondan fazla bağlantılı araç günde yaklaşık 6 milyon araç sağlığı sinyali üretiyor. Ford, bağlantılı hizmetlerin geçen yıl müşterilerin kesintisiz çalışma süresini yaklaşık bir milyon gün artırdığını açıkladı.

Şirket ayrıca yeni “Bayi Filo Operasyonel Verimlilik Hizmeti”ni de devreye alıyor. Bu sistem sayesinde bayiler, araç sağlığını uzaktan takip ederek müşterilere proaktif servis desteği sağlayabilecek. Avrupa’daki pilot uygulamalarda onarım sürelerinin yüzde 50’ye kadar kısaldığı, onarımların yüzde 80’inin ise önceden tespit edildiği belirtildi.

RANGER SUPER DUTY GELİYOR

Ford Pro ürün gamına eklenen yeni Ranger Super Duty modeli de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Avrupa’da 11 yıldır üst üste en çok satan pick-up modeli olan Ranger ailesinin yeni üyesi; acil durum hizmetleri, ormancılık, madencilik ve savunma sanayii gibi ağır hizmet alanlarına yönelik geliştirildi.

Toplam 8 ton birleşik kütle kapasitesine sahip araç, 4.5 tona kadar çekme ve yaklaşık 2 ton taşıma kapasitesi sunuyor. Ağır hizmet tipi süspansiyon, ekstra alt gövde koruması ve yüksek yerden yükseklik gibi özelliklerle donatılan model, Ford’un sürüş destek teknolojileri ve bağlantı çözümlerini de bünyesinde barındırıyor.

Jim Baumbick, Ranger Super Duty’nin Avrupa’da yeni bir ağır hizmet kamyonet segmenti oluşturduğunu belirterek, kamu kurumları ve savunma sanayiine yönelik dönüşüm firmalarından yoğun talep gördüğünü söyledi.

2029'A KADAR 5 YENİ OTOMOBİL TANITILACAK

Öte yandan, Ford, Avrupa’daki binek araç stratejisinde de yeni bir döneme hazırlanıyor. Şirket, ralli mirasını ve off-road karakterini sürüş performansıyla birleştiren yeni nesil modeller geliştireceğini açıkladı. “Multi energy” yaklaşımıyla geliştirilecek yeni ürün ailesi; elektrikli, hibrit ve farklı enerji çözümlerini bir araya getirecek.

Ford, 2029 sonuna kadar Avrupa’da tamamen yeni beş binek araç modelini pazara sunmayı planlıyor. Bu kapsamda global Bronco ailesinin yeni kompakt SUV üyesi Avrupa’ya gelecek ve model 2028’den itibaren İspanya Valencia’daki fabrikada üretilecek.

Şirket ayrıca yeni küçük elektrikli hatchback, tamamen elektrikli küçük SUV ve iki yeni crossover modelini de ürün gamına eklemeyi planlıyor. Ford, bu araçların Avrupa yollarının zorlu koşullarına uygun sürüş karakteriyle geliştirileceğini belirtti.

"ODAĞIMIZ FORD KARAKTERİ TAŞIYAN ARAÇLAR"

Ford, Avrupa’daki rekabet stratejisinin merkezine stratejik iş birliklerini yerleştiriyor. Şirket, geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve ölçek ekonomisi yaratmak amacıyla farklı iş ortaklarıyla çalışacağını açıkladı.

Baumbick, bu iş birliklerinin yalnızca ticari anlaşmalar olmadığını belirterek, “Hız ve ölçekle hareket etmek için en iyilerle iş birliği yapıyoruz ve belirgin şekilde Ford karakteri taşıyan araçlar sunmaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk ise “Ready-Set-Ford” stratejisinin, Ford’un Avrupa’daki yeni döneminin habercisi olduğunu söyledi. Yücetürk, Ford’un off-road ruhunu, ralli mirasını ve müşteri odaklı yaklaşımını yeni bağlantılı hizmetlerle bir araya getirdiğini vurguladı.

"REGÜLASYONLAR İÇİN DEĞİL, İNSANLAR İÇİN ÜRETİYORUZ"

Ford, Avrupa’daki sıfır emisyon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Şirket, emisyon hedeflerinin tüketici talebi ve altyapı gerçekleriyle uyumlu olması gerektiğini savundu.

Ford’a göre, plug-in hibrit (PHEV) ve menzil artırıcılı elektrikli araçlar (EREV) gibi teknolojiler, tamamen elektrikli geleceğe geçişte önemli rol oynayacak. Şirket ayrıca ticari araçlara yönelik agresif elektrikli dönüşüm hedeflerinin küçük işletmeler üzerinde maliyet baskısı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Jim Baumbick, “Biz araçları regülasyon zorunluluklarını karşılamak için değil, insanlar için üretiyoruz. Sıfır emisyona giden en hızlı yol, müşterilerin gerçekten tercih edeceği yoldur” değerlendirmesinde bulundu.