        Ford Trucks'tan Fransa'da yeni model çıkarması - Otomobil Haberleri

        Ford Trucks'tan Fransa'da yeni model çıkarması

        Ford Trucks, ağır ticari araç segmentindeki modellerini ve sürdürülebilir taşımacılık alanındaki vizyonunu Fransa'da düzenlenen Solutrans 2025'te sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:56
        Ford Trucks'tan Fransa çıkarması
        Ford Trucks yeni araç, ürün, hizmet ve teknolojilerini ağır ticari araç sektörünün Avrupa’daki en önemli buluşmalarından biri olan Solutrans 2025’te ziyaretçilerle buluşturdu.

        Elektrikli ağır ticari aracı F-LINE E ve lansmanını kısa süre önce gerçekleştirdiği yeni F-MAX modelleriyle fuarda Ford Pro ile aynı stantta yer alan Ford Trucks, sürdürülebilir taşımacılığa yönelik vizyonunu ve ileri teknoloji odaklı yaklaşımını ziyaretçiler ile buluşturdu.

        Yeni F-MAX’in Avrupa’da ilk kez sahne aldığı sektörel fuar olan Solutrans’ta ziyaretçiler hem F-LINE E modelini hem de Yeni F-MAX’i test edip yakından inceleme imkanına sahip oldu.

        Ford Trucks’ın kendi motor ve şanzımanını tasarlayıp üretebilen az sayıdaki markadan birisi olma ayrıcalığına sahip olduğunu vurgulayan Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, "Dayanıklılığı, performansı ve teknolojiyi bir arada sunan yeni ürün gamımızla, Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirirken sürdürülebilir taşımacılığın geleceğine öncülük etmeye devam ediyoruz" dedi.

        Bu yıl 18–22 Kasım 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen Solutrans Fuarı, ağır ticari araç sektöründe yer alan filo yöneticileri, sürücüler ve sektör temsilcilerinden oluşan ziyaretçileri ağırladı.

        Markanın elektrikli F-LINE E modeli, Ford Trucks’ın taşımacılıkta sıfır emisyona geçiş yolculuğunu temsil ediyor.

