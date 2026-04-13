Nevşehir'de patates deposunda devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kavak beldesinde bulunan doğal soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Teyfik S., patates deposunda forklift ile tıra yükleme yaptığı sırada iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören tır şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerince forkliftin altından çıkarılan Teyfik S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Teyfik S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.