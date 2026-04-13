        Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de patates deposunda devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:13 Güncelleme:
        Forkliftin altında kalan işçi öldü

        Nevşehir'de patates deposunda devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kavak beldesinde bulunan doğal soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Teyfik S., patates deposunda forklift ile tıra yükleme yaptığı sırada iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören tır şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İtfaiye ekiplerince forkliftin altından çıkarılan Teyfik S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Teyfik S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

