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Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? yanıtını arayan binlerce öğretmen adayı internette araştırma yapıyor. Konuya dair İlerleyen süreçte lisansüstü düzeyde bir program açılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, bu programı 'Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' adı altında gerçekleştirecek. Peki, pedagojik formasyon kaldırıldı mı? İşte, detayları...
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.
Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.
05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.
Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!
Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:
"Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz."
FORMASYON KALKIYOR MU?
Eğitim Fakültesi mezunlarının haricinde diğer fakülte bölümlerinden mezun olan vatandaşların almak zorunda olduğu pedagojik formasyonda yeni bir dönem başlıyor. Üniversitelerin açtığı programlarla sertifikasyon süreci ile tamamlanan pedagojik formasyon, yeni dönemde 'Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' başlığı altında yüksek lisans süreci ile gerçekleşecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine göre; Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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