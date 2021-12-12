Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi'de koşuluyor. Pilotlar klasmanında 369,5 puana sahip iki pilottan Verstappen ilk, Hamilton ise 8. şampiyonluğu için piste çıkıyor. Canlı aktarıyoruz...
Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde:
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lewis Hamilton (Mercedes)
3- Lando Norris (McLaren)
4- Sergio Perez (Red Bull)
5- Carlos Sainz (Ferrari)
6- Valtteri Bottas (Mercedes)
7- Charles Leclerc (Ferrari)
8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
9- Esteban Ocon (Alpine)
10- Daniel Ricciardo (McLaren)
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