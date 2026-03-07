Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Russell'ın - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Russell'ın

        Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turlarını Mercedes pilotu George Russell, ilk sırada tamamladı. Büyük Britanyalı pilot, yarışa ilk cepten başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya'da 'pole' pozisyonu Russell'ın

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

        Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

        Russell'ın 0.293 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, 0.785 saniye gerisindeki Isack Hadjar (Red Bull Racing) ise üçüncü oldu.

        Yarış, yarın TSİ 07.00'de koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da silah ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı