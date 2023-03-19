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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de 2023 sezonu geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Sezonun ilk yarışını son şampiyon Max Verstappen'in kazandığı Formula 1'de heyecan, bugün Suudi Arabistan GP ile devam ediyor. Söz konusu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekleyen yarışseverler için Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik!

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  • Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonu 2. hafta yarışı için beklenen gün geldi çattı. Şimdiden oldukça heyecanlı geçmesi beklenen sezonun Suudi Arabistan yarışı için artık nefesler tutuldu. İşte, bugün yapılacak Suudi Arabistan GP ile ilgili bilgiler...
  • Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP NE ZAMAN?

    Formula 1'de 2023 sezonu, Suudi Arabistan Grand Prix'si 19 Mart 2023 Pazar günü saat 20:00’de başlayacak.
  • Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?

    Yarış severler Formula 1 Suudi Arabistan GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
  • Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2023 FORMULA 1'DE YARIŞACAK TAKIMLARI VE PİLOTLAR 

    Red Bull: Max Verstappen ve Sergio Perez

    Ferrari: Charles Leclerc ve Carlos Sainz

    Mercedes: Lewis Hamilton ve George Russell

     
  • Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Alpine: Pierre Gasly ve Esteban Ocon

    McLaren: Oscar Piastri ve Lando Norris

    Alfa Romeo: Valtteri Bottas ve China Guan Yu Zhou

     
  • Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Aston Martin: Fernando Alonso ve Lance Stroll

    Haas: Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg

    AlphaTauri: Yuki Tsunoda ve Nyck de Vries

    Williams: Logan Sargeant ve Alexander Albon

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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