İTALYAN BASINI: GÖRÜŞME VAR ANLAŞMA YAKIN DEĞİL

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göreyse Lewis Hamilton, daha önce 2019'de görüştüğü Ferrari Başkanı John Elkann ile görüştü! Senelik 45 milyon Euro'ya yakın olan bu teklifin güçlü bir iddia mı yoksa Hamilton'un Mercedes ile sözleşme yenilemek için kullandığı bir koz mu olduğunun henüz kesinlik kazanmadığı, her ikisinin de olabileceği belirtildi.