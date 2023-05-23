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Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

Formula 1'de yıllardır şampiyonluk bekleyen Ferrari'nin hedefinde Lewis Hamilton'ın olduğu iddia ediliyor. İtalyan ekibinin, tecrübeli pilota 40 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi

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  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Formula 1'de Mercedes ve Ferrari'nin, Red Bull aracıyla rekabet edememesi sonrasında heyecan düşerken yarış dışı iddialar gündeme oturdu. İngiltere'de çıkan habere göre Ferrari, Lewis Hamilton'a teklif yaparken La Gazzetta dello Sport da benzer bir haber yayınladı.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Daily Mail'de yer alan haberde, Ferrari'nin Lewis Hamilton'a sezon sonunda 40 milyon sterlin değerinde bir kontrat teklif edeceği belirtildi. Hamilton'ın Mercedes'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

     
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Haberde, Ferrari Başkanı John Elkann'ın da görüşmelere dahil olduğu ve İngiliz pilotu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Lewis Hamilton daha önce kariyerini Mercedes'te bitirmek istediğini dile getirmişti. Mevcut kontratıyla 40 milyon sterlin kazanan Lewis Hamilton'a Ferrari'nin daha fazla ödeme yapmaya da istekli olabileceği ifade edildi.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    İKİ SENARYO VAR

    Ferrari'nin Lewis Hamilton'ı takıma kazandırmak için iki plan üzerinde durduğu belirtildi. Carlos Sainz'la sezon sonunda yolların ayrılacağı ve Ferrari'nin pilot ikilisini Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'den oluşturmak istediği kaydedildi.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Ek olarak Ferrari'yle bir yıl daha kontratı bulunan Charles Leclerc'le Lewis Hamilton'ın takaslanma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Charles Leclerc, bu ayın başında yaptığı açıklamada Ferrari'yle yeni kontratı görüşmek için henüz erken olduğunu söylemişti.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    İTALYAN BASINI: GÖRÜŞME VAR ANLAŞMA YAKIN DEĞİL

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göreyse Lewis Hamilton, daha önce 2019'de görüştüğü Ferrari Başkanı John Elkann ile görüştü! Senelik 45 milyon Euro'ya yakın olan bu teklifin güçlü bir iddia mı yoksa Hamilton'un Mercedes ile sözleşme yenilemek için kullandığı bir koz mu olduğunun henüz kesinlik kazanmadığı, her ikisinin de olabileceği belirtildi. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Elkann ve Hamilton arasında bir görüşmenin gerçekleştiği doğrulanırken rakamlar üzerinde herhangi bir onaylama olmadı. Toto Wolff geçen günlerde Lewis Hamilton ile henüz anlaşma sağlanmadığını açıklarken imza atacağına dair inancını da duyurmuştu. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Hamilton bu yıl daha önce birden fazla kez Mercedes'te kalmak istediğini ve en iyi ekonomik koşullarda iki yıllık bir yeni sözleşme istediğini belirtti. Lewis Hamilton ve Toto Wolff arasındaki 'soğuk savaş' yeni değil ve daha önce de benzer anlaşmazlıklar yaşadılar. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    2019'da da taraflar, rakamlar üzerinde ihtilafa düşerken John Elkann o dönem de Hamilton'la görüşerek İngiliz pilotu Ferrari'ye katmak için devreye girdi ancak Hamilton'ı ikna edemedi. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Hamilton, 2020 yazında imzaladığı sözleşmeye göre yaklaşık 40 milyon Euro kazanıyor ancak imaj haklarını ise bireysel olarak elinde bulunduruyor. Bu da Hamilton'ın kontrat tercihlerinde önemli bir nokta olarak bulunuyor çünkü Hamilton, moda, yaşam tarzı aksesuarları ve endüstrinin diğer birçok koluna dair faaliyet gösteren bir marka.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Dezavantajlı sosyal sınıftan gelenlere daha fazla fırsat sunmak için faaliyet gösteren Mission 44 vakfıyla yaptığı çalışmaları da unutmamak gerekiyor. Bu vakıf, Mercedes dahil birçok sponsor ortağın da maddi olarak desteklediği bir kurum. Tüm bu gerekçeler, Ferrari ile anlaşmanın önünde engel olarak vurgulanıyor çünkü Ferrari, Mercedes'in aksine sürücülerinin imaj haklarını kurumsal reflekslerle yönetiyor. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    HAMILTON VE LECLERC BİR ARADA OLUR MU?

    Lewis'in transferi, Ferrari'ye katılan dünya şampiyonlarının geleneğini canlandırabilir ve F1'deki sonuçlar açısından Ferrari'nin makus tarihi döneminden dikkatleri başka yöne çekebilir. Ayrıca, Ferrari'nin 2024 sonunda sözlşemesi bitecek olan Charles Leclerc ile sözleşme yenilemesi müzakereleri stratejik bir nedenle beklemeye alınmış durumda.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Şu anda tartışmalar, aracın performansının gelecek açısından Monakolu'yu ikna etmediği için askıya alınmış durumda ve takımın Hamilton'u araştırıyor olması da onun üzerinde baskı yaratabilir. Aynı zamanda Ferrari, Charles'ın süresi dolmadan ötesine gitmemeyi tercih etmesi durumunda, süper bir sürücüyü kadroya dahil etmek için kendini korumak zorunda.

     
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Peki, Ferrari için Hamilton'dan daha iyi pilot olabilir mi? Eğer Hamilton gelirse 2024'te Leclerc'e katılacak ve Carlos Sainz'in yerine geçecek . Aslında Leclerc, mevcut sözleşmeyi yenilemek istiyor ve Elkann tarafından hareket kabiliyeti olmayan biri olarak kabul ediliyor.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Elkann, Leclerc'e takım lideri olma perspektifiyle uzun vadeli bir sözleşme sözü verirken, Carlos Sainz Jr.'a duyulan güven ise daha düşük. Her iki Ferrari sürücüsünün de hala bir yıllık sözleşmesi olması, Hamilton operasyonunu karmaşık hale getiriyor. Ancak Ferrari, Hamilton'ı bekleyemez çünkü 38 yaşındaki İngiliz pilot kariyerinin son sezonlarında. 

     
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Yanında Hamilton gibi bir takım arkadaşı olması Leclerc için bir teşvik olacak ve aynı zamanda ekonomik muamele farkını düşünürsek, dengesizleştirici bir etken olacaktır. Monakolu pilot yılda yaklaşık 20 milyon Euro kazanıyor. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Hamilton'ın yerine kendimizi koyarsak, neden Ferrari'nin teklifini kabul etmeli? Tek bir nedenle: Ferrari'nin her sürücü üzerinde her zaman yaptığı çekim gücü. McLaren ve Mercedes araçlarıyla en çok kazanan sürücüler arasında giren Hamilton, Ferrari için yarışarak bir döngüyü tamamlamak isteyebilir. 

     
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Şu anda herhangi bir pilotun, Red Bull aracı sürmeden şampiyon olma ihtimal çok düşük. Bu yüzden yeni duygular yaşama arzusuyla imkansız bir zorluğa girişmek arasında pek fark olmayacaktır. Tabii ki, Lewis'in Brackley'nin, James Allison gibi saygı duyduğu mühendislerin olduğu ortamı, kendi evi olarak bildiği yerden ayrılması gerekecek.
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Ferrari ile tamamen farklı ve ilişkisi olmayan bir bağlama dalmak zorunda kalacaktır ve şu anda havanın iyi olmadığı bir ortamda bulunacak. Gerçekleşecek mi? Pek olası değil. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Her halükarda Mercedes, gelecekte köklü bir George Russell'a güvenebilir. Ancak bu arada Elkann, boşuna Red Bull'un üst mühendislerini, öncelikle kişisel olarak iletişime geçtiği teknik direktör Pierre Wache ile birlikte, kovaladıktan sonra hamlesini yapmış durumda. 
  • Formula 1'de bomba patlıyor: Ferrari'den Lewis Hamilton harekatı!

    Bu, Hamilton ve Ferrari hakkındaki söylentiler, Max Verstappen ve Sergio Perez'in mavi araçlar üzerindeki ezici gücüyle sarhoş olan bir dünya şampiyonasını elektriklendirebilir. Bununla birlikte, taraftarların hayallerinin ötesinde, mevcut en iyi Lewis bile Ferrari'yi kazandırmak için yeterli olmaz. F1'de mucizeler mevcut değildir.

     

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