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        Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!

        Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:08
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        Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde beşinci olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, art arda 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

        ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentiyle aynı adı taşıyan 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

        "Pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell, 1 saat 22 dakika 05.969 saniyelik süresiyle sezonun ikinci etap galibiyetini aldı.

        Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşının 7.313 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz, liderin 11.906 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Şampiyonluk için yarışı pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi Büyük Britanyalı Lando Norris'in (McLaren) önünde bitirmesi gereken Verstappen ise bitiş çizgisine Russell'ın 16.582 saniye gerisinde 5. sırada ulaştı. Hollandalı sürücü, Norris'in 6. sırada kaldığı Las Vegas Grand Prix'sinin ardından rakibiyle arasındaki farkı 63 puana çıkardı ve sezonun bitimine iki etap kala kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etti. Verstappen, Formula 1'de 4'er şampiyonluğa sahip Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'i yakaladı.

        Sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'si, 1 Aralık'ta düzenlenecek.

        Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 403

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 340

        3. Charles Leclerc (Monako): 319

        4. Oscar Piastri (Avustralya): 268

        5. Carlos Sainz (İspanya): 259

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 608

        2. Ferrari: 584

        3. Red Bull: 555

        4. Mercedes: 425

        5. Aston Martin: 86

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