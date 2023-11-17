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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin Las Vegas kentinde sezonun 22. yarışıyla sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:19
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        F1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak
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        Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği organizasyonda, Las Vegas Grand Prix'si düzenlenecek.

        ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.00'de başlayacak. Yarış ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek.

        Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 17, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

        Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

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        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 524

        2. Sergio Perez (Meksika): 258

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226

        4. Fernando Alonso (İspanya): 198

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 782

        2. Mercedes: 382

        3. Ferrari: 362

        4. McLaren: 282

        5. Aston Martin: 261

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