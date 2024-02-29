Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 hangi kanalda, canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman? Formula 1 takvimi 2024 - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 hangi kanalda, canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?

        Bahreyn Grand Prix'siyle Formula 1 sezonu başlıyor. Bu heyecana canlı yayında ortak olmak isteyenler Formula 1 kanalı, tarihi, saati gibi bilgileri araştırmaya başladı. Yarış takviminin açıklanmasıyla beraber bu seneki yarış sayısının 24 olacağı duyuruldu. Hatırlanacağı üzere Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarışı Peki Formula 1 hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman, güncel yarış takvimi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Formula 1 Dünya Şampiyonası 2024 sezonu ile start veriyor. Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Formula 1’in yayınlanacağı kanal, günü ve saati gibi takvim bilgisi belli oldu. Benzer şekilde antrenman ve sıralama turları da aynı kanal üzerinden verilecek. Peki Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?

        2

        FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA, CANLI MI YAYINLANACAK?

        Formula 1'in 10 yıl boyunca Türkiye yayın hakları beIN Sports'ta olurken 2 Mart Pazar günü saat 18:00'da başlayacak büyük yarış beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Benzer şekilde antrenman ve sıralama turları da bu hafta sonu beIN Sports 4'ten takip edilebilecek.

        FORMULA 1 BAHREYN GP NE ZAMAN?

        Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inde 29 Şubat perşembe günü 1. ve 2. antrenman yapılacak.

        1 Mart Cuma günü sıralama turu saat 19.00'da başlayacak.

        Formula 1 Bahreyn GP yarışı ise 2 Mart Pazar günü saat 18.00'de olacak.

        3

        FORMULA 1’DE BU YIL REKOR YARIŞ SAYISI

        2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi.

        Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü.

        Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

        Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.

        Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.

        4
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Ayşe Korur cinayetinde flaş gelişme!
        Ayşe Korur cinayetinde flaş gelişme!
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı