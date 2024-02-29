Formula 1 hangi kanalda, canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?
Bahreyn Grand Prix'siyle Formula 1 sezonu başlıyor. Bu heyecana canlı yayında ortak olmak isteyenler Formula 1 kanalı, tarihi, saati gibi bilgileri araştırmaya başladı. Yarış takviminin açıklanmasıyla beraber bu seneki yarış sayısının 24 olacağı duyuruldu. Hatırlanacağı üzere Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarışı Peki Formula 1 hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman, güncel yarış takvimi nasıl?
Formula 1 Dünya Şampiyonası 2024 sezonu ile start veriyor. Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Formula 1’in yayınlanacağı kanal, günü ve saati gibi takvim bilgisi belli oldu. Benzer şekilde antrenman ve sıralama turları da aynı kanal üzerinden verilecek. Peki Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?
FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA, CANLI MI YAYINLANACAK?
Formula 1'in 10 yıl boyunca Türkiye yayın hakları beIN Sports'ta olurken 2 Mart Pazar günü saat 18:00'da başlayacak büyük yarış beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Benzer şekilde antrenman ve sıralama turları da bu hafta sonu beIN Sports 4'ten takip edilebilecek.
FORMULA 1 BAHREYN GP NE ZAMAN?
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inde 29 Şubat perşembe günü 1. ve 2. antrenman yapılacak.
1 Mart Cuma günü sıralama turu saat 19.00'da başlayacak.
Formula 1 Bahreyn GP yarışı ise 2 Mart Pazar günü saat 18.00'de olacak.
FORMULA 1’DE BU YIL REKOR YARIŞ SAYISI
2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi.
Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü.
Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.
Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.
Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.