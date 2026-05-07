        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 İstanbul Grand Prix'si için 2026 umudu!

        Formula 1 İstanbul Grand Prix'si için 2026 umudu!

        Formula 1 takvimine 2027'den itibaren gireceği açıklanan Türkiye Grand Prix'si için 2026 umudu doğdu... Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bölgedeki çatışma ortamı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 00:07 Güncelleme:
        İstanbul GP'si için 2026 umudu!

        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi.

        Ben Sulayem, medya mensuplarına açıklamasında, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki etapların takvime yeniden dahil edilememe ihtimaline ilişkin "Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz. Lojistik açıdan en iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Ben Sulayem, "Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında biter, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, ekim veya kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyeceğiz çünkü güvenlik her şeyden önce gelir." diye konuştu.

