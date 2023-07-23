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        Haberler Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? F1 yarışı hangi kanalda? F1 pilotlar ve takımlar puan durumu - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Formula 1'de 2023 sezonun 11. yarışı olan Britanya Grand Prix'i için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son şampiyon Max Verstappen'in ilk 10 haftadaki 8 yarışı kazanarak zirvede yer aldığı Formula 1'de gözler artık Macaristan GP'ye çevrildi. İşte, Formula 1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak sorularının cevapları...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 01:32
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        Formula 1'de heyecanla beklenen 2023 sezonu 11. hafta yarışı için beklenen gün geldi çattı. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ve pole pozisyonunu Lewis Hamilton'un aldığı Macaristan GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        FORMULA 1MACARİSTANGP NE ZAMAN?

        Formula 1'de 2023-2024 sezonu MacaristanGrand Prix'si ile 23 Temmuz 2023 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.

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        FORMULA 1MACARİSTANHANGİ KANALDA?

        Yarışseverler Formula 1 MacaristanGP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

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        2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)

        1- M.Versttappen - 255 Puan

        2- S.Perez - 156

        3. F.Alonso - 137

        4- L.Hamilton - 121

        5. C.Sainz Jr. - 83

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        2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)

        1- RedBull - 411

        2- Mercedes - 203

        3- Aston Martin - 181

        4- Ferrari - 157

        5- McLare - 59

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