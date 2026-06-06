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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Monaco Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1 Monaco Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1'de sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Monaco'da pole pozisyonu Antonelli'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

        Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

        Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051'lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami'nin ardından Monaco'da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti.

        Antonelli'nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı.

        Monaco Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

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