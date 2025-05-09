Forza horizon 3 gereksinimleri 2025: forza horizon 3 kaç gb yer kaplar?

Forza Horizon 3, açık dünya yarış keyfini Avustralya manzaralarıyla sunan güçlü bir yapım. Günümüzde bazı sistemlerde eski kabul edilse de hâlâ akıcı grafiklere ve keyifli oynanışa sahip. Oyunu bilgisayara yüklemeden önce “kaç GB yer kaplar, RAM ne kadar ister, hangi ekran kartı yeterlidir” gibi teknik sorulara güncel yanıtları bilmek hem zaman kazandırır hem de doğru ayarlamalar yapmanı sağlar.

FORZA HORIZON 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

Forza Horizon 3, sistem dostu sayılabilecek bir oyun ancak grafik kalitesi ve açık dünya yapısı nedeniyle belirli bir donanım gerektirir. Özellikle grafik ayarlarını artırdığında performans düşüşleri yaşanabilir. O nedenle sisteminle uyumlu ayarları bilmek önemlidir.

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Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7GHz veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 740 / GTX 650 Ti veya AMD R7 250X (2 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: En az 55 GB boş alan

Bu sistemle oyunu düşük ayarlarda ve 1080p çözünürlükte oynaman mümkün olur. Ancak şehir içi bölgelerde veya yoğun yağış sahnelerinde FPS düşüşleri yaşanabilir.

FORZA HORIZON 3 KAÇ GB YER KAPLAR?

Forza Horizon 3, geniş açık dünya haritası, yüksek kaliteli araç modelleri ve hava dinamikleri nedeniyle oldukça büyük bir oyun dosyasına sahiptir.