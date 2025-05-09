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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Forza horizon 3 gereksinimleri 2025: forza horizon 3 kaç gb yer kaplar? - Teknoloji Haberleri

        Forza horizon 3 gereksinimleri 2025: forza horizon 3 kaç gb yer kaplar?

        Açık dünya yarış oyunları arasında hâlâ etkileyici grafik yapısıyla öne çıkan oyunlardan biri: Forza Horizon 3. Çıkış yılı 2016 olsa da hem atmosferi hem de sürüş dinamikleriyle bugün bile birçok oyuncunun sisteminde yerini koruyor. Fakat her oyunda olduğu gibi bu yapım için de belirli bir donanım seviyesi gerekiyor. "Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri 2025 yılı itibarıyla nedir?", "Kaç GB yer kaplar?", "Ne kadar RAM ve ekran kartı gerekir?" gibi soruların yanıtları bu içeriğimizde yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:58
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        Forza horizon 3 gereksinimleri
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        Forza Horizon 3, açık dünya yarış keyfini Avustralya manzaralarıyla sunan güçlü bir yapım. Günümüzde bazı sistemlerde eski kabul edilse de hâlâ akıcı grafiklere ve keyifli oynanışa sahip. Oyunu bilgisayara yüklemeden önce “kaç GB yer kaplar, RAM ne kadar ister, hangi ekran kartı yeterlidir” gibi teknik sorulara güncel yanıtları bilmek hem zaman kazandırır hem de doğru ayarlamalar yapmanı sağlar.

        FORZA HORIZON 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

        Forza Horizon 3, sistem dostu sayılabilecek bir oyun ancak grafik kalitesi ve açık dünya yapısı nedeniyle belirli bir donanım gerektirir. Özellikle grafik ayarlarını artırdığında performans düşüşleri yaşanabilir. O nedenle sisteminle uyumlu ayarları bilmek önemlidir.

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        Minimum Sistem Gereksinimleri:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
        • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7GHz veya AMD FX-6300
        • RAM: 8 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 740 / GTX 650 Ti veya AMD R7 250X (2 GB VRAM)
        • DirectX: Sürüm 12
        • Depolama: En az 55 GB boş alan

        Bu sistemle oyunu düşük ayarlarda ve 1080p çözünürlükte oynaman mümkün olur. Ancak şehir içi bölgelerde veya yoğun yağış sahnelerinde FPS düşüşleri yaşanabilir.

        FORZA HORIZON 3 KAÇ GB YER KAPLAR?

        Forza Horizon 3, geniş açık dünya haritası, yüksek kaliteli araç modelleri ve hava dinamikleri nedeniyle oldukça büyük bir oyun dosyasına sahiptir.

        • Temel kurulum boyutu: 55 GB
        • DLC’ler ve ek içeriklerle birlikte: 60 GB ve üzeri
        • Tavsiye edilen boş alan: En az 70 GB (SSD kullanımı önerilir)

        HDD’ye kurulsa da çalışır; ancak SSD'de hem yükleme süreleri kısalır hem de oyun içi geçişler daha stabil olur.

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        FORZA HORIZON 3 KAÇ GB RAM İSTİYOR?

        RAM konusu oyunun performansını doğrudan etkiler. Forza Horizon 3’ü rahat oynamak için RAM’in minimum seviyeyi aşması gerekir.

        • Minimum RAM ihtiyacı: 8 GB
        • Tavsiye edilen RAM: 12 GB veya üzeri
        • Yayın yapmak ya da arka planda uygulamalar çalıştırmak istiyorsan: 16 GB RAM tercih edilmelidir

        8 GB RAM ile oyun açılır ancak harita yüklemelerinde gecikme veya FPS düşüşleri görülebilir.

        FORZA HORIZON 3 KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR?

        Ekran kartı oyun içi grafik kalitesi ve akıcılığı doğrudan belirleyen unsurdur. Özellikle açık dünya oyunlarında VRAM kapasitesi önem kazanır.

        • Minimum ekran kartı belleği: 2 GB VRAM
        • Orta grafik ayarlarında oynayabilmek için: 4 GB VRAM (GTX 960, RX 470 gibi)
        • Yüksek ayarlarda, 60 FPS üstü performans için: 6 GB VRAM ve üstü kartlar önerilir (GTX 1060 6GB, RX 580 gibi)

        Düşük VRAM ile oyun çalışsa da bazı grafik detaylar kapanır ve görüntüde kırpılmalar yaşanabilir. Forza Horizon 3, 2025 yılı itibarıyla hâlâ keyifli oynanabilen, orta seviye sistemlerle uyumlu bir yarış simülasyonudur. Eğer “Forza Horizon 3 kaç GB yer kaplar, hangi bilgisayarda çalışır, kaç GB RAM ve ekran kartı gerekir?” gibi sorular kafanı kurcalıyorsa, artık teknik tablo senin için netleşti. Uygun sistemle birlikte bu açık dünya yarış deneyimini sorunsuz yaşayabilirsin.

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