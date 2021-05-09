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HaberlerGündem3. SayfaFoseptikteki vahşette yasak aşk iddiası! - Haberler
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Bingöl'deki vahşette korkunç ifade! Eşini parçalayıp foseptiğe attı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, foseptikte bulunan vücut parçalarının 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç'e (35) ait olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, Bigeç'in eşi Reyhan Bigeç (31) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Reyhan Bigeç jandarmadaki ifadesinde, köyde başka biriyle yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından eşi ile tartıştığını ve öldürdüğünü itiraf etti

Foseptikteki vahşette yasak aşk iddiası! - Haberler
Foseptikteki vahşette yasak aşk iddiası!
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DHA

Olay, 5 Mayıs'ta Sakaören köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Ferit Bigeç, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde oturan oğlu 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç'ten haber alamayınca Sakaören köyüne geldi.

DHA'nın haberine göre, 13 Nisan'da jandarmaya oğlunun kayıp olduğuna ilişkin ihbarda bulunan Ferit Bigeç, 5 Mayıs sabahı, bahçede soğan ekerken, foseptikten gelen kötü kokuyu fark etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptike bir erkeğe ait parçalanmış cansız beden buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan vücut parçalarının, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiyle Ferit Bigeç'in oğlu Yılmaz Bigeç'e ait olduğu tespit edildi.

ARKASINI DÖNÜNCE TAŞLA BAŞINA VURMUŞ

Yılmaz Bigeç'in öldürülme olayını aydınlatılmasına yönelik jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla eşi Reyhan Bigeç gözaltına alındı. Bigeç, jandarma verdiği ifadesinde, köyde bir kişiyle yaşadığı aşkı eşi Yılmaz Bigeç öğrendikten sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın büyümesiyle eşinin arkasını döndüğü sırada kafasına vurduğu taş ile öldürdüğünü itiraf eden Bilgeç, şöyle konuştu:

"Gündüz vakti saat 14.00 sıralarında kocam bana hakaretlerde bulundu. Ben de sinir krizi geçirerek bana arkasını dönükten sonra kafasına taşla vurdum yere düştü. Çocuklarımdan biri evde değildi diğeri de yatıyordu. Daha sonra odada eklem yerlerinden parçalara ayırıp camdan çıkararak evimin önündeki çukura attım."

BABASI TARAFINDAN BULUNDU

Ferit Bigeç, oğlunun cansız bedenini foseptikte bulduğunu ifade ederek, "Oğlum kaybolduktan sonra köye geldim ve kendi çabamla soruşturmaya ve nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyordum. Cesedin bulunduğu gününün sabah saatlerinde bostanımıza soğan ektik. Hayvanlar soğanlara zarar vermesin diye etrafını örtmek için eşimden kuyunun üzerinde bulunan sunta parçasını istedim. Eşim sunta parçasını kaldırınca çok kötü koku birden etrafa yayıldı. Hemen kuyuya doğru gidip içine baktım ve orada bir ayak gördüm ve hemen jandarmaya haber verdim. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ceset parçalarını çıkardı. Daha sonra yapılan otopsinin ardından cesedin oğluma ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

Eşini öldürdüğü itirafının ardından Reyhan Bigeç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, jandarma ekiplerinin ise soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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