Altın fiyatları ne kadar?

İnternet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "Fotoğraf paylaşımları, seyahat tercihlerini etkiliyor. İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı"

- "Ülke nüfusumuz çok genç. Aile tatillerini gençler belirliyor. İnsanlar artık 20 gün bir yerde tatil yapmak yerine 5'er gün 4 farklı yerde tatil yapmayı tercih ediyor. Yurt dışındaki tercih eğilimleri de bu yönde"



Sürecek...



