Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, pek çok ülkede işçi haklarının mitingler, yürüyüşler ve diğer etkinliklerle kutlandığı bir gün olarak kabul ediliyor.

COVID-19 kısıtlamalarının büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle bu yılki etkinliklere katılım önceki yıllara göre daha yüksek oldu.