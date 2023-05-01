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Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyada pek çok ülkede kutlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda COVID-19 salgını nedeniyle kısıtlamalar sonrası boş sokaklar yerini bu yıl kalabalığa bıraktı.

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  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, pek çok ülkede işçi haklarının mitingler, yürüyüşler ve diğer etkinliklerle kutlandığı bir gün olarak kabul ediliyor.

    COVID-19 kısıtlamalarının büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle bu yılki etkinliklere katılım önceki yıllara göre daha yüksek oldu.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Dünya genelinde çok sayıda işçi ve aktivist 1 Mayıs'ı daha yüksek maaşlar, çalışma saatlerinin azaltılması ve diğer daha iyi çalışma koşulları talep eden gösterilerle kutladı.

    İşte dünyadan 1 Mayıs manzaraları...
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    GÜNEY KORE 

    Güney Kore'de pandeminin başladığı 2020 yılının başından bu yana düzenlenen en büyük 1 Mayıs mitinglerine on binlerce kişi katıldı.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Organizatörlere göre, başkent Seul'deki iki mitingin her birine yaklaşık 30.000 kişinin katıldığı düşünülüyor.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Seul'ün şehir merkezindeki Gwanghwamun mahallesini dolduran kalabalık pankartlar taşıdı, şarkılar söyledi ve sendika üyelerinin konuşmalarını dinledi.

    Kalabalık ardından sokaklarda yürüyüşe geçti.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Güney Kore'deki mitinge katılanlar, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhafazakar hükümetini, iddia edilen usulsüzlükleri düzeltmek adına bazı sendika üyelerini baskı altına almakla suçladı. 
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    JAPONYA

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının genişletilmesi, insan hakları ve temel işçi haklarının tesisi, demokrasinin geliştirilmesi ve kalıcı barış talebiyle gösteri düzenlendi.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki etkinliklere binlerce kişi katıldıç
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    FİLİPİNLER 

    Filipinli işçiler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Filipinler'in başkenti Manila'daki Malacanang başkanlık sarayı yakınlarında düzenlenen mitingdeydi.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Binlerce Filipinli işçi Pazartesi günü Manila sokaklarında yürüyüş yaparak hükümete temel asgari ücretin arttırılması ve ülkedeki istihdamın korunması yönündeki çağrılarını yineledi.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    ENDONEZYA

    Endonezya'da çok sayıda kişi mitinge katılırken, daha iyi çalışma koşulları talep etti.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Mitinge katılanlar hükümetten, işçilerin ve yalnızca iş dünyasına fayda sağlayacağını savundukları istihdam yaratma yasasını yürürlükten kaldırmasını talep etti.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Associated Press'e konuşan işçilerden Sri Ajeng bir mitingde "Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için İş Yaratma Yasası yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu yasa sadece işverenlere fayda sağlamaya yönelik, işçilere değil" diye konuştu.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    KENYA

    Kenya'nın başkenti Nairobideki işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak kutluyor. 
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

    Başkent Nairobi'deki gecekondu mahallesi Matharenin sakinleri, ailelerinin geçimini sağlamak için demircilik, oto tamirciliğe, terzi veya seyyar satıcı gibi mesleklerde çalışıyor.
  • Dünyada 1 Mayıs kutlamaları! Fotoğraflarla dünyadan 1 Mayıs manzaraları

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