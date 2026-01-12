Francesco Farioli, 2028'e kadar Porto'da
Portekiz devi Porto, teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Francesco Farioli'yle yola devam etme kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.
Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.