Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Francesco Farioli, 2028'e kadar Porto'da - Futbol Haberleri

        Francesco Farioli, 2028'e kadar Porto'da

        Portekiz devi Porto, teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Farioli, 2028'e kadar Porto'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Francesco Farioli'yle yola devam etme kararı aldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

        Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.

        Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da hortum çıktı; denizde dev dalgalar oluştu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız