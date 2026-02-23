Frankofon Film Festivali 5 Mart'ta başlıyor

Frankofon Film Festivali, Frankofon sinemasının zenginliğini ve çeşitliliğini öne çıkaracak yeni edisyonunu duyurdu. 5 Mart 2026 tarihinden itibaren sinemaseverler, Türkiye'nin birçok şehrinde gösterilecek komedi, drama, çağdaş filmler ve klasik eserlerin yer aldığı eklektik bir programla tanışma fırsatı bulacaklar.

Bu yıl festival, Uluslararası Kadın Hakları Günü ile aynı döneme denk geldiği için, program bu meseleleri açıkça yansıtır nitelikte olacak. Festivalde gösterilecek filmlerin yüzde 45'i kadınlar tarafından çekilmiş ve bunların yüzde 70'inde başrolü bir kadın oyuncu oynuyor. Bu sembolik günü kutlamak için Othon Sinema ve Atlas 1948 ile işbirliği içinde, Agnès Varda'nın "L’une chante l’autre pas" adlı filminin restore edilmiş versiyonunun gösterileceği özel bir gösterim de düzenlenecek.

Bu yıl festival, iki yönetmeni konuk ederek filmlerini tanıtma ve izleyicilerle buluşma fırsatı sunacak. Çağdaş gençliğin coşku ve kırılganlığını gerçekçi bir şekilde anlatan filmleriyle yeni nesil Fransız yönetmenlerden Amélie Bonnin geçen yıl Cannes Film Festivali'nin açılışını, Juliette Armanet ve Bastien Bouillon'un oynadığı, karşı konulmaz bir romantik müzikal komedi olan "Partir un jour" (Bir Gün Ayrılmak) filmiyle yaptı. Bu film, Frankofon Film Festivali'nin de açılışını yapacak!

Gerçeklere dayanan ve büyük bir insanlık duygusuyla dolu filmleriyle tanınan Fransız-Belçikalı yönetmen Olivier Meys ise Fransızca'yı kaderleri birbirine bağlayan ortak dil olarak kullanan, kendine özgü tarzda bir coming-of-age filmi "L'été de Jahia"yı (Jahia'nın Yazı) sunacak. Frankofon Film Festivali bu yıl 19 şehir ve ilçede 30 farklı gösterim mekanında düzenlenecek. Festivalin bu yıl ziyaret edeceği şehir ve ilçeler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Ayvalık, Bandırma, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kuşadası, Lüleburgaz, Mardin, Mersin, Muğla ve Bergama bulunuyor. Bu şehirlerin her biri, Fransızca filmlerin ritmine göre hareket edecek ve izleyicilere Fransızca konuşulan ülkelerin sinemasının yaratıcılığı ve çeşitliliğine kendilerini kaptırma fırsatı sunacak. Fransız Kültür Merkezi tarafından Fransa, İsviçre, Belçika, Kanada ve Lüksemburg Büyükelçilikleri ile ortaklaşa düzenlenen Frankofon Film Festivali, Fransızca dilini ve Frankofon ülkeler ile Uluslararası Frankofon Örgütü'nün üye ve gözlemci ülkelerinin kültürlerini tanıtmayı amaçlıyor. Bu ortaklık, sanatın ve kültürel çeşitliliğin tanıtımında uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor.

Frankofon Film Festivali'nin 2026 edisyonundaki yenilikler şunlar: - Daha fazla film (13 uzun metrajlı ve 4 kısa metrajlı film) ve daha fazla ülke (10 ülke: Fransa, İsviçre, Lüksemburg, Kanada, Belçika, Ürdün, Lübnan, Fas, Danimarka ve Hollanda) - En büyük festivallerde ödül kazanmış filmler: Cannes, Toronto, Venedik, Locarno, Annecy... - Gezici festivale katılan çok sayıda yeni şehir ve mekan: İstanbul'da 6 mekan (Institut français, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Sinematek/Sinema Evi Kadıköy, İBB Beyoğlu Sineması, Atlas 1948 ve Biletinial Torun Center Sinemaları). - Othon sinema ve Atlas 1948 ile işbirliği içinde 7 Mart'ta Uluslararası Kadın Hakları Günü (8 Mart) kapsamında özel bir gösterim. - Gençlere Frankofon sinemayı tanıtmak için daha fazla okul gösterimi. Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi görsel-işitsel ataşesi ve etkinlik sorumlusu Florent Signifredi, festivalin 2026 edisyonunda izleyicilerle, özellikle de gençlerle buluşmak ve onlara büyük ekranda etkileyici hikayeler sunmak konusunda büyük bir heyecan 2 duyduğunu belirterek "Sinema, Fransızca konuşulan ülkelerin değerlerini paylaşmaya olanak tanıyan bir buluşma ve paylaşım yeridir. Bu yıl ilk kez, sunulan filmlerde cinsiyet eşitliğine yaklaştık ve filmlerin büyük çoğunluğu kadın karakterler etrafında şekilleniyor. Her geçen gün daha fazla yerel ortakla bir araya geliyor ve iki büyük yönetmeni Türkiye'de ağırlıyoruz" dedi.

Başlıca şehirlere ilişkin tarih ve ayrıntılar: - İstanbul: 5-29 Mart 2025 - İzmir: 5-15 Mart 2026 - Ankara: 5-13 Mart 2026 Frankofon Film Festivali'nde seyircilerle buluşacak filmler: Animale / Hayvani 2024 Emma Benestan Fransa, Belçika Everybody Loves Touda / Herkes Touda'yı Seviyor 2024 Nabil Ayouch Fransa, Fas, Danimarka, Hollanda, Belçika Le Roman de Jim / Jim'in Hikayesi 2024 Jean-Marie - Arnaud Larrieu Fransa Le quatrième mur / Dördüncü Duvar 2024 David Oelhoffen Fransa, Lüksemburg, Belçika L'été de Jahia / Jahia'nın Yazı 2025 Olivier Meys Fransa, Lüksemburg, Belçika Partir un jour / Bir Gün Ayrılmak 2025 Amélie Bonnin Fransa Sarah Bernardt, la divine / Sarah Bernardt, İlahi Kadın 2024 Guillaume Nicloux Fransa L'une chante, l'autre pas / Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor 1976 Agnès Varda Fransa, Belçika Trois amies / Üç Arkadaş 2024 Emmanuel Mouret Fransa Les arènes / Arenalar 2024 Camille Perton Fransa Hors d'haleine / Nefes Nefese 2024 Eric Lamhène Lüksemburg, Belçika