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        Fransa: 0 - Almanya: 2 MAÇ SONUCU

        Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.03.2024 - 01:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:49
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        Almanya, Fransa'yı deplasmanda devirdi
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        Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı ağırladı.

        Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

        Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.

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