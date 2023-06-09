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Iga Swiatek Karolina Muchova tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Açıkta’ta sona gelindi. Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Roland Garros 22 Mayıs’ta büyük bir coşku ile başladı. Paris’te düzenlenen turnuvanın kadınlar finali, Polonyalı Iga Swiatek ile Karolina Muchova arasında oynanacak. WTA sıralamasında ilk 10'a giren en genç kadın tenisçi olmasının yanı sıra, 2020'de Fransa Açık'ı kazanarak bir Grand Slam turnuvası kazanan tarihteki ilk Polonyalı tenişçi oldu. Diğer tarafta ise, ilk Grand Slam finaline dünya 2 numarasını eleyen Karolina Muchova, adını finale yazdırdı. Peki, merakla beklenen karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

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  • Fransa Açık kadınlarda finalin adı belli oldu! Iga Swiatek Karolina Muchova tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisi olan Fransa Açık yani Roland Garros, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvasıdır. 2020 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki Polonyalı Iga Swiatek, bu yılda adını finale yazdırdı. Diğer tarafata ise Avustralya Açık son şampiyonunu  Aryna Sabalenka’yı yarı finalde eleyen Karolina Muchova kariyerinde ilk defa finale yükseldi. İşte, heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman oynanacağı ve yayıncı kanalına dair bilgiler…
  • Fransa Açık kadınlarda finalin adı belli oldu! Iga Swiatek Karolina Muchova tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    IGA SWIATEK KAROLINA MUCHOVA TENİS MAÇI NE ZAMAN?

    Iga Swiatek Karolina Muchova 10 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. 
  • Fransa Açık kadınlarda finalin adı belli oldu! Iga Swiatek Karolina Muchova tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    IGA SWIATEK KAROLINA MUCHOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fransa Açık kadınlarda Iga Swiatek Karolina Muchova final maçı, Eurosport kanalından canlı yayınlanacak. 
  • Fransa Açık kadınlarda finalin adı belli oldu! Iga Swiatek Karolina Muchova tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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