Dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisi olan Fransa Açık yani Roland Garros, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvasıdır. 2020 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki Polonyalı Iga Swiatek, bu yılda adını finale yazdırdı. Diğer tarafata ise Avustralya Açık son şampiyonunu Aryna Sabalenka’yı yarı finalde eleyen Karolina Muchova kariyerinde ilk defa finale yükseldi. İşte, heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman oynanacağı ve yayıncı kanalına dair bilgiler…