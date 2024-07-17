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        Haberler Spor Futbol Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek! - Futbol Haberleri

        Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek!

        Copa America sonrası şampiyonluk sevinci yaşayan Arjantin Milli Takımı, otobüste Fransa Milli Takımı'na karşı tezahüratta bulundu. Arjantinliler, "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" ifadelerini kullandı. Bu hareket sonrası Fransa, FIFA'ya şikayet için harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 00:08 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:09
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        Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek!
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        Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacağı bildirildi.

        Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernandez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da (Copa America) Kolombiya'yı uzatma bölümü sonunda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından elde ettikleri başarıyı kutladıkları anları sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında paylaştı.

        Söz konusu canlı yayında Arjantinli futbolcuların, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkının bazı dizelerini söylediği anlar gündem oldu.

        Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Futbol Federasyonu, söz konusu olayı FIFA'ya taşıma kararı aldı.

        "Dinleyin, Fransa'da oynuyorlar ama hepsi Angola'dan geliyor, iyi koşacaklar" ve "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ırkçı ifadelerin bulunduğu aynı şarkıyı Arjantinli taraftarlar, Fransa'ya üstünlük kurarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıkları finalin ardından söylemişti.

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