Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Pogacar'ın!

BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 112. Fransa Bisiklet Turu'nda zirvenin sahibi oldu.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı, Mantes-la-Ville ile Paris arasındaki 132.3 kilometrelik parkurda yapıldı.

Pogacar, genel klasmanda elde ettiği 76 saat 32 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.