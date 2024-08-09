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        Haberler Dünyadan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tatilde - Magazin haberleri

        Emmanuel Macron tatilde

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saint - Tropez'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken fotoğraflandı. Korumalarının Macron'a şaka yaptığı anlar objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:18
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'un yaz tatilinden fotoğraflar, çekildikten 11 gün sonra paylaşıldı.
        Emmanuel Macron; tatilini, Saint - Tropez'deki Fransız cumhurbaşkanlarının resmi tatil evi olan Fort de Bregançon'da geçirmeyi tercih etti.

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        26 Temmuz'da başlayan Paris Olimpiyatları'ndan iki gün sonra çekilen fotoğraflarda Emmanuel Macron, yakın zamanda 335 bin Euroya satın aldığı teknesinde ailesi, dostlarıyla birlikte yorgunluk attı.

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        Emmanuel Macron; dümenine geçtiği, modern olanaklarla donatılmış teknesiyle Akdeniz sularını keşfetti.

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        Denizin tadını çıkaran 46 yaşındaki Emmanuel Macron, ardından 76 yaşındaki eşi Brigitte Macron ile şezlonglarında geçerek güneşlendi.

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        Emmanuel Macron, deniz gezisi sırasında korumalarıyla birlikte şakalaşırken de objektiflere yansıdı. Korumaları, Macron'u kündeye getirerek, denize düşürdü.

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        Fransız basınında yer alan detaylara göre; Emmanuel Macron, teknesi saatte en az 100 litre yakıt tüketiyor. Bu yüksek tüketim, çevresel etki ve kamu maliyesine maliyeti hakkında soruları gündeme getirebilir.

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        Emmanuel Macron'un tatilden döndüğünde bu deniz kaçamağının halk tarafından nasıl algılanacağı merak ediliyor.

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        "EŞİMİN TEK HATASI BENDEN GENÇ OLMASI"

        Brigitte Macron, 2017'de verdiği röportajda evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

        Brigitte Macron, "Eşimin tek hatası benden genç olmak" demişti.
        Eşiyle onun lise öğretmeniyken tanışan, Emmanuel Macron'dan 25 yaş büyük yaşındaki Brigitte Macron, ilişkileri hakkında, "Eğer aşkımızı takip etmeseydim hayatımı ıskalamış olacaktım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, cumhurbaşkanı eşi olarak kendisine hukuki statü kazandırmak istemesiyle ilgili olarak Brigitte Macron, bu statü çerçevesinde kendisinin herhangi bir maaş almayacağını belirtmişti.

        #Emmanuel Macron
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