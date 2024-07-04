Fransa'da erken seçim: İkinci tura günler kala aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi

Fransız eğitimci Mae ise ilk turun sonuçlarını öğrenince önce cesaretinin kırıldığını ifade etti. Mae, henüz hiçbir şeyin kaybedilmediğini belirterek, "Çok endişeliyim. Ulusal Birlik'e karşı cephe almak için çok geç olmadığını düşünüyorum. İktidar çoğunluğunun burada çok büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vatandaşları seçimin ikinci turunun düzenleneceği 7 Temmuz'da aşırı sağa karşı oy vermeye çağıran Mae, aşırı sağın ülkenin başına geçmesiyle sosyal politikaların sona ereceği, ayrımcılığın ve sokaklarda şiddettin artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mae, olası bir RN hükümetinin yalnızca zenginlerin yararına olacağını, toplumun geri kalan kısmının ise aşırı sağcı partiye katlanmak zorunda kalacağını savundu.