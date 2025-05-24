Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Fransa'da önceki gün süpermarketin önünde baltalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hasan Horoz için bölgede yaşayan Türkler yürüyüş düzenledi.

"Huzur için yat Hasan. Seni asla unutmayacağız" yazılı pankartların taşındığı yürüyüşte anne Elif, oğlunun fotoğrafını kucağında taşıyıp gözyaşı döktü.

Fransa'nın Nogent-Sur-Oise bölgesinde salı günü 17 yasındaki Hasan Horoz 3 kişiyle tartışmış ve baltalı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan ikisi kardeş 3 şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.

Yaşları 16-18 arasında değişen Türk kökenli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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Kahramanmaralı Horoz Ailesi yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Hasan, hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceği bir şiddet ortamında, aniden aramızdan ayrıldı. Tek dileğimiz barış, onur ve geleneklerimize saygı içinde yas tutmaktır. Yaşananların hiçbir şekilde toplumlar, dinler veya kökenler arasında bir çatışma olarak yorumlanmayıp sükûnet, saygı ve yatıştırma çağrısında bulunuyoruz. Gelin Hasan'ı nezaket ve sessizlik içinde, nefret etmeden, kışkırtmadan ve bölmeden uğurlayalım."