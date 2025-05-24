Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler | Dış Haberler

        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler

        Fransa'da önceki gün bir süpermarketin önünde uğradığı baltalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hasan Horoz için bölgede yaşayan Türkler yürüyüş düzenledi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 24.05.2025 - 00:39 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Fransa'da önceki gün süpermarketin önünde baltalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hasan Horoz için bölgede yaşayan Türkler yürüyüş düzenledi.

        "Huzur için yat Hasan. Seni asla unutmayacağız" yazılı pankartların taşındığı yürüyüşte anne Elif, oğlunun fotoğrafını kucağında taşıyıp gözyaşı döktü.

        Fransa'nın Nogent-Sur-Oise bölgesinde salı günü 17 yasındaki Hasan Horoz 3 kişiyle tartışmış ve baltalı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan ikisi kardeş 3 şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.

        Yaşları 16-18 arasında değişen Türk kökenli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

        REKLAM

        Kahramanmaralı Horoz Ailesi yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

        "Hasan, hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceği bir şiddet ortamında, aniden aramızdan ayrıldı. Tek dileğimiz barış, onur ve geleneklerimize saygı içinde yas tutmaktır. Yaşananların hiçbir şekilde toplumlar, dinler veya kökenler arasında bir çatışma olarak yorumlanmayıp sükûnet, saygı ve yatıştırma çağrısında bulunuyoruz. Gelin Hasan'ı nezaket ve sessizlik içinde, nefret etmeden, kışkırtmadan ve bölmeden uğurlayalım."

        Ailenin çağrısı üzerine Creil bölgesinden olayın yaşandığı yere kadar 5 kilometrelik sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        Facia ucuz atlatıldı
        Facia ucuz atlatıldı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk