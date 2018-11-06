LungCancer dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre; Fransa'da bir sigara içicisinden alınan akciğerin nakledilmesinden sonra hastada kanser gelişti.

The Costa Rica News'de yer alan habere göre; kistik fibrozisten muzdarip olan bir hasta, çocukluğundan beri tedavi görüyordu. Ancak durumunun olumsuz yöne gitmesi doğrultusunda hastaya organ nakli yapılmasına karar verildi. 2015 yılında alınan bu karar, 2017'de uygulamaya geçti ve hastaya organ nakli yapıldı.

Akciğer nakli yapılan hasta, nikotin kaynaklı kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Yapılan araştırma sonucunda, nakledilen akciğerin 57 yaşında ve 30 yıl boyunca her gün bir paket sigara içen bir kadına ait olduğu kaydedildi. Ancak çalışma, donörün beyin ölümü sırasında yapılan testlerinde hiçbir anormallik göstermediğini ortaya koydu.

Nakilden 2 ay sonra hayatını kaybeden hasta, herhangi bir tedavi almadan akciğer kanserinden öldü. Akademik rapora göre; belirtiler sigaranın neden olduğu kansere karşılık geliyor.

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