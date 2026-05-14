Fransa'daki gemiye 'norovirüs' karantinası kalktı: Semptom göstermeyen tahliye edilecek
Fransa'ya demirleyen ve 1701 kişiyi taşıyan yolcu gemisine 'norovirüs' nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı. Semptom göstermeyen yolcular gemiden tahliye edildi. Gemide ölen tek kişinin ise 92 yaşında biri olduğu ve kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Çoğunluğu Birleşik Krallık ve İrlanda'dan gelen yolcuları taşıyan ve norovirüs salgınına maruz kalan bir yolcu gemisi için Fransa'da uygulanan karantina kararı kaldırıldı.
Ambition gemisinde bulunan 1701 kişinin tamamı, salı günü Bordeaux'ya demir attıktan sonra bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ve onlarca kişinin kusmaya başlaması üzerine 24 saatten fazla bir süre gemiden inememişti.
Yerel yetkililer, semptom göstermeyen kişilerin çarşamba öğleden sonra gemiden inmesine izin verirken, enfekte olanların gemide izole bir şekilde kalmaları emredildi.
Norovirüs, kusma ve ishale neden olan, bulaşıcılığı yüksek bir gastroenterit türü.
Hayatını kaybeden kişi, kalp krizi geçiren 92 yaşındaki bir İngiliz erkek. Sağlık yetkilileri, ölümün norovirüs salgınıyla ilgisi olmadığının göründüğünü belirtti.
Essex merkezli operatör Ambassador Cruise Line, 48 yolcu ve bir mürettebat üyesinde "aktif gastrointestinal hastalık vakaları" olduğunu belirtti.
Hastalardan alınan numuneler Bordeaux'daki yerel bir hastanede test edildi.
Belfast'tan 52 yaşındaki yolcu Seos Guilidhe, karantina sırasında "bingo oynadığını" ve "durumun Covid sırasında olduğu kadar kötü olmadığını" söyledi.
İnsanların "her zamanki gibi hayatlarına devam ettiklerini" de sözlerine ekledi.
Liverpool'da vakalar arttı
Gemi, 8 Mayıs'ta Belfast'tan yola çıkmış ve bir gün sonra Fransa ve İspanya'ya yapılacak 14 gecelik yolculuk için Liverpool'a uğramıştı.
Liverpool'da yolcuların gemiye binmesinin ardından gastroenterit vakaları arttı.
Ambassador Cruise Line yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Misafirlerimize, filomuzdaki her türlü hastalığı son derece ciddiye aldığımızı temin etmek isteriz.
İlk hastalık raporlarının ardından, yerleşik halk sağlığı prosedürlerine uygun olarak geminin genelinde gelişmiş hijyen ve önleme protokolleri derhal uygulamaya konuldu.
Uygulanmaya başlanan kapsamlı sağlık ve güvenlik önlemleri arasında, ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin artırılması, belirli yemek mekanlarında yardımlı servis hizmeti ve misafirlere düzenli el yıkama, el dezenfektanı kullanımı ve herhangi bir semptomun derhal gemideki sağlık ekibine bildirilmesi dahil olmak üzere el hijyeni konusunda sürekli rehberlik yer almaktadır.”
Cruise şirketinin sözcüsü, MV Hondius kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs salgınıyla herhangi bir bağlantı olmadığını söyledi.