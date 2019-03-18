Fransa, Kante'yi konuşuyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de ter döken orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yaptığı hareketle gündem oldu.

Ülke basınında çıkan haberlere göre yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın saat 12.00'deki buluşmasına sabah saat 06.30'da geldi ve tek başına çalıştı. 27 yaşındaki Kante'nin bu davranışı tüm ülkenin büyük takdirini kazandı.