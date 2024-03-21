Fransa, Ukrayna'ya 2 bin asker gönderme kararı aldı mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak gerçek bilgi sanılıyor.

Bunlardan biri de Rusya tarafından dolaşıma sokuldu.

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ARKA PLAN VE İDDİALAR Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar ülkenin doğu bölgelerinde yoğun olarak devam ederken, son günlerde gündeme gelen bir iddia dünya basınının dikkatini çekti. Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Narışkin çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığını söyledi. Narışkin, Rusya Devlet Haber Ajansı TASS'a verdiği röportajda, "Ukrayna'ya gönderilecek birlik şu anda hazırlanıyor. İlk aşamada yaklaşık 2 bin kişi olacak" ifadelerini kullandı. Narışkin'in iddiası Türkiye'de de haber siteleri tarafından okuyuculara servis edildi. Rus kaynaklarına dayandırılan haberlerde Fransa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandıracağı ve ilk etapta 2 bin kişilik bir silahlı gücün Odesa'ya gönderileceği ifade edildi. Bu iddia başta X olmak üzere sosyal medya platformlarında da benzer ifadeler kullanılarak dolaşıma sokuldu. REKLAM

BULGULAR Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndereceği yönündeki iddiaların basında geniş yer bulması ve sosyal medyada tartışma konusu olmasının ardından Anadolu Ajansı Fransız yetkililerle temasa geçti. AA muhabiri, Fransa Savunma Bakanlığı'na, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiasını sordu.