Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.926,53 %-0,25
        DOLAR 36,0145 %0,08
        EURO 37,1777 %0,02
        GRAM ALTIN 3.349,75 %1,25
        FAİZ 39,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,23 %0,95
        BITCOIN 97.644,00 %2,54
        GBP/TRY 44,6971 %0,15
        EUR/USD 1,0314 %-0,14
        BRENT 75,16 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 5.476,84 %1,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Fransa, "yapay zeka koalisyonu" için liderleri Paris'te ağırlayacak - Teknoloji Haberleri

        Fransa, "yapay zeka koalisyonu" için liderleri Paris'te ağırlayacak

        Fransa, Hindistan ile eş başkanı olduğu, dünya genelinden teknoloji devleriyle siyasetçilerin katılacağı Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka koalisyonu için liderler Paris'te
        ABONE OL

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de bugün başlayıp yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi, bu alanda dünya çapında düzenlenen 3. zirve olacak.

        İlki 2023 yılında İngiltere'de, ikincisi bir sonraki yıl Güney Kore'de düzenlenen ve bu yıl Paris'in ev sahipliği yaptığı zirvenin tanıtım dosyasındaki açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük fırsatlar getiren bu teknolojinin aynı zamanda meşru endişelere yol açtığını belirtti.

        Macron, yapay zekanın gelecekte stratejik bağımsızlık açısından önemli olduğunu, bu zirvenin güvenilir yapay zeka geliştirmek, faydalarını küresel çapta paylaşmak, bu teknolojinin kaynaklarına bağımsız erişim sağlamak ve uluslararası yönetimiyle ilgili çerçeve oluşturabilmek gibi hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

        Zirvede yapay zeka ekosisteminin çeşitlendirilmesi için altyapı yatırımlarını amaçlayan ve merkezi Paris'te bulunacak kuruluşun kurulacağının duyurulması bekleniyor.

        Fransız hükümeti, zirve kapsamında teknoloji şirketlerini yapay zeka yönetişimi, bu teknolojinin iş sektöründeki yeri, ortak yarar, kültür ve inovasyon için nasıl kullanılacağı ve yapay zeka teknolojisine güven oluşturulması gibi konularda adımlar atmaya teşvik edecek.

        Macron'un küresel yapay zeka yönetişimi için devletlere "gezegen ve insanlık adına kapsayıcı ve sürdürülebilir yapay zekayı" destekleme çağrısı yapacağı zirvede yabancı şirketleri Fransa'da yatırımlarını artırmaya da teşvik etmesi öngörülüyor.

        ZİRVEYE BİNDEN FAZLA DAVETLİ KATILIM GÖSTERECEK

        Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde 80'den fazla ülkeden dünya liderleri dahil çok sayıda temsilcinin hazır bulunması beklenen zirveye Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance katılacak.

        Microsoft, OpenAI, Google, Anthropic ve Sakana AI gibi küresel çapta yeni teknoloji ve yapay zeka alanında lider firmaların temsil edileceği zirvede ABD, Asya ve Avrupa'dan önemli yatırımcıların da yer alacağı öngörülüyor.

        Paris'teki uluslararası teknoloji etkinliğine davet edilen X'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın zirveye gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

        İlk gününde bini aşkın katılımcının beklendiği zirvede sağlık sektöründe yapay zeka, elektronik çipler, Avrupa ve yapay zeka gibi çeşitli konular ele alınacak.

        Macron, bu akşam zirveye davetli devlet liderlerini ve büyük firma temsilcilerini Elysee Sarayı'ndaki iş yemeğinde misafir edecek.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPAY ZEKA KOALİSYONUNUN OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

        Zirve kapsamında yapay zekanın iş sektörüne entegrasyonunu kolaylaştırmak adına şirket temsilcileri ve sosyal işbirlikçilerle görüşmeler yapılması hedefleniyor.

        Ayrıca şirketlerin ve devletlerin taraf olduğu sürdürülebilir yapay zeka koalisyonunun oluşturulması da hedefler arasında bulunuyor.

        Bunun yanı sıra bilişsel ortamlarda maruz kaldıkları tehlikeleri azaltmak amacıyla "yapay zekanın çocukların gelişimine yararlı" şekilde kullanılması için yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda yapay zekanın çocukların iyi halini ve haklarını gözeten formda kullanılması hedeflenecek.

        FRANSA, "YAPAY ZEKA DEVRİMİNİ" KAÇIRMAK İSTEMİYOR

        Zirve öncesi Fransa'ya 6 Şubat'ta gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyareti kapsamında iki ülke arasında teknoloji alanında "ortak çerçeve anlaşmasına" varıldı ve bu kapsamda Fransa'da yapay zeka odaklı teknoloji kampüsünün kurulmasına karar verildi.

        BAE'nin bu yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

        Macron, geçen hafta yerel basına yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda değişimler yaşanırken Avrupalıların bu alanda kendilerine yer bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yoksa kontrolü kaybederiz, bu pazarın ABD ile Çin arasında yapılanmasına izin vermiş oluruz ve çocuklarımız bunun bedelini öder. İnovasyondan korkmamalıyız." dedi.

        Avrupa'dan yapay zeka alanında "acil stratejik uyanışa" geçmesini isteyen Macron, 2030'a kadar bu alanda 100 bin araştırmacı eğitmeyi ve ülke genelinde 35 veri merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.

        Paris hükümeti, bir yandan kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımını artırmak isterken Eğitim Bakanlığı 7 Şubat'ta, yeni öğretim yılından itibaren ülkede 7. ve 9. sınıf öğrencilerin yapay zekaya ilişkin eğitim alacağını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!