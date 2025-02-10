Fransa, "yapay zeka koalisyonu" için liderleri Paris'te ağırlayacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de bugün başlayıp yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi, bu alanda dünya çapında düzenlenen 3. zirve olacak.

İlki 2023 yılında İngiltere'de, ikincisi bir sonraki yıl Güney Kore'de düzenlenen ve bu yıl Paris'in ev sahipliği yaptığı zirvenin tanıtım dosyasındaki açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük fırsatlar getiren bu teknolojinin aynı zamanda meşru endişelere yol açtığını belirtti.

Macron, yapay zekanın gelecekte stratejik bağımsızlık açısından önemli olduğunu, bu zirvenin güvenilir yapay zeka geliştirmek, faydalarını küresel çapta paylaşmak, bu teknolojinin kaynaklarına bağımsız erişim sağlamak ve uluslararası yönetimiyle ilgili çerçeve oluşturabilmek gibi hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

Zirvede yapay zeka ekosisteminin çeşitlendirilmesi için altyapı yatırımlarını amaçlayan ve merkezi Paris'te bulunacak kuruluşun kurulacağının duyurulması bekleniyor.

Fransız hükümeti, zirve kapsamında teknoloji şirketlerini yapay zeka yönetişimi, bu teknolojinin iş sektöründeki yeri, ortak yarar, kültür ve inovasyon için nasıl kullanılacağı ve yapay zeka teknolojisine güven oluşturulması gibi konularda adımlar atmaya teşvik edecek.

Macron'un küresel yapay zeka yönetişimi için devletlere "gezegen ve insanlık adına kapsayıcı ve sürdürülebilir yapay zekayı" destekleme çağrısı yapacağı zirvede yabancı şirketleri Fransa'da yatırımlarını artırmaya da teşvik etmesi öngörülüyor.

ZİRVEYE BİNDEN FAZLA DAVETLİ KATILIM GÖSTERECEK

Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde 80'den fazla ülkeden dünya liderleri dahil çok sayıda temsilcinin hazır bulunması beklenen zirveye Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance katılacak.

Microsoft, OpenAI, Google, Anthropic ve Sakana AI gibi küresel çapta yeni teknoloji ve yapay zeka alanında lider firmaların temsil edileceği zirvede ABD, Asya ve Avrupa'dan önemli yatırımcıların da yer alacağı öngörülüyor.

Paris'teki uluslararası teknoloji etkinliğine davet edilen X'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın zirveye gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.