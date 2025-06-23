Fransa’da Müzik Festivali'nde 145 kadına şırıngalı saldırı: 12 gözaltı

Fransa'da düzenlenen müzik festivali sırasında 145 kişiye şırıngalı iğneler ile saldırı düzenlendi. Saldırılarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumartesi akşamı milyonlarca kişi Fête de la Musique için Fransa sokaklarına döküldü. Yetkililer Paris’te "benzeri görülmemiş bir kalabalık" olduğunu açıkladı.

Feminist influencer Abrège Soeur, festivalden önce sosyal medyada kadınların iğnelerle hedef alınacağına dair çağrıların yapıldığını çevrimiçi olarak duyurmuştu. Bu tür paylaşımların nerede ve kim tarafından yapıldığı ise belirsizdi.

PARİS'TE 13 VAKA BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde açık hava müzik etkinliklerinde iğne ile saldırı vakalarını bildiren 145 kişinin olduğunu açıkladı. Paris polisi başkentte 13 vaka tespit etti.

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Olayların ardından Fransız yetkililer bu vakaların saldırganların kurbanları sersemletmek ya da bilinçlerini kaybettirmek için kullandığı Rohypnol ya da GHB gibi uyuşturucu maddelerle yapılan "iğneyle bayıltma" (needle spiking) vakaları olup olmadığını açıklamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, yaptığı açıklamada “Bazı mağdurlar toksikoloji testi için hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Paris’te savcılık, üç kişi – 15 yaşında bir kız çocuğu ve 18 yaşında bir erkek dahil – farklı bölgelerde iğne saldırısına uğradıkları bildirince soruşturma başlatıldığını açıkladı. 3 kişi de kendilerini kötü hissettiklerini belirtti. Fransa genelinde 12 şüpheli tutuklandı. Bunlardan 4'ü, güneybatıdaki Angoulême kentinde yaklaşık 50 kişiyi hedef almakla suçlanıyor. BİR ZANLIYI TESPİT ETTİ Kuzeydoğudaki Metz kentinin merkezinde 2 erkek, iğneyle saldırı şüphesiyle tutuklandı. Bölgesel yayın kuruluşu France 3, erkeklerden birinin yanında şırınga bulunduğunu ve iğneyle saldırıya uğradığını söyleyen bir kadının diğer zanlıyı teşhis ettiğini bildirdi. Metz savcılığı, mağdurların 18 yaşından küçük olduğunu belirtti. Şüphelilerden biri, 20 yaşında ve daha önce de şiddet suçları nedeniyle poliste kaydı bulunuyordu. REKLAM Normandiya bölgesindeki Évreux ve Rouen şehirlerinde birçok genç kadın, kendilerine şırınga saplandığını bildirdi. Bir kadın, sol kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Batıdaki Tours kentinde 13 kadın, görev başındaki itfaiyecilere şırıngayla saldırıya uğradıklarını bildirdi.

HÜKÜMET UYARMIŞTI 2022’de gece kulüplerinde, barlarda, konserlerde ve hatta tiyatrolarda kadınlara ve erkeklere yönelik şırınga saldırısı iddialarında artış olmuştu. Hükûmet o dönemde, gece dışarı çıkanlara dikkatli olmalarını ve şırıngayla uyuşturulduklarını düşünüyorlarsa hemen polise başvurmalarını ve toksikoloji testi yaptırmalarını tavsiye eden uyarılar yayınlamıştı. 2022 Fête de la Musique sırasında da bazı kadınlar bu tür şikayetlerde bulunmuştu. Yıl boyunca Nantes, Grenoble ve Toulouse gibi şehirlerde yüzlerce şikayet kayıtlara geçti. Agence France-Presse, 2022’de polis tarafından hazırlanan bir notta, şırınga izlerinin genellikle kol, kalça ya da sırtta görüldüğünü ve mağdurların saldırganı görmediğini bildirdiğini aktardı. 370'TEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA Bu hafta sonu ülke çapındaki müzik festivali boyunca 370'ten fazla kişi çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı, sadece Paris’te bu sayı neredeyse 90’ı buldu. Kutlamalara katılan 14 kişi ağır yaralandı. Bunlar arasında, karnının alt bölgesinden bıçaklanmış şekilde sokakta otururken bulunan 17 yaşındaki bir genç de vardı.