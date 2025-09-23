Fransa’nın kredi notu bir haftada ikinci defa düşürüldü

Fitch Ratings, 12 Eylül 2025’te Fransa’nın kredi notunu AA−'dan A+'ya indirdi ve görünümü "sabit" olarak korudu. Ardından Morningstar DBRS de 19 Eylül'de Fransa'nın uzun vadeli kredi notunda benzer bir aşağı yönlü revizyon yaptı ve notu "AA (high)" seviyesinden "AA"ya düşürerek görünümü "negatif"den "durağan"a çevirdi.

Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada, hükümetin mali durumunu yapısal olarak iyileştirmesi ve borç oranını sürdürülebilir bir şekilde düşürmesi halinde ülkenin kredi notlarının yükseltilebileceği belirtildi.

"NOTUN DÜŞÜRÜLMESİNDE EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ ARTAN KAMU AÇIĞI"

Açıklamada, kredi notunu düşürme kararının gerekçeleri arasında siyasi istikrarsızlık başı çekerken parlamento çoğunluğu bulunmayan hükümetin bütçe kısıntısı planları için güvenoyu alamaması gibi gelişmelerin de siyasi riskleri artırdığı belirtildi. Artan kamu açığı ve borç oranında büyüyen sorunlar diğer gerekçeler olarak gösterildi.

REKLAM

Bu arada AB kriterlerinin üzerinde bütçe açığı ve kamu borcuyla karşı karşıya kalan Fransa'da bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın yüzde 5.4 düzeyinde olması bekleniyor. Ülkenin kamu borcunun GSYH’ye oranı da Avro Bölgesi ülkeleri arasında en yüksekler arasında yer alıyor. Kredi notundaki düşüşün, devlet tahvilleri için talep edilen risk primini artırarak ülkenin borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.