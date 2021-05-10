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Fransız markadan 2021'de rekor satış hedefi!

Bugüne kadar hatchback olarak C segmentte mücadele eden Citroën C4, yeni neslinde ise SUV modellere göz kırpan tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de geçen hafta satışa sunulan otomobil hakkında değerlendirmelerde bulunan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, C4'ün markanın satışlarının yüzde 10’unu oluşturacağını belirtti. Alkım, "Marka olarak 2021 için toplam 40 bin adetlik satış hedefi belirledik. Bugüne kadarki en büyük satış performansını bu sene gerçekleştireceğiz" dedi. Pazarda manuel vites talebinin arttığına da dikkat çeken Alkım, "Artan kur sebebiyle, C4'te şu anda sadece manuel vitesi yüzde 50 ÖTV bandında tutuyoruz. Aslında pazar da oralara gitti. Önümüzdeki aylarda manuel vites satış adetleri çok daha fazla artacak" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Fransız markadan rekor satış hedefi - haberler
'Kur artışı manuel vitesi öne çıkaracak'
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Fransız otomotiv üreticisi Citroën'in kompakt sınıf temsilcisi C4 geçtiğimiz hafta Türkiye'de satışa sunuldu. Önceki nesillerinin hatchback gövdesinin aksine yeni jenerasyonunda SUV modellere göz kırpan C4, dizel ve benzinli motorlar ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Yeni C4'ün online olarak gerçekleşen Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, otomotiv sektöründeki son gelişmeler ve markanın gelecek hedefleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 2021 yılı için pazar tahmini ile başlayan Alkım, bu yıl otomotiv pazarının 800-850 bin adetleri yakalayabileceğini kaydetti. Alkım, Citroën'in hedefleri ile ilgili olarak da, "2021 yılı için toplam 40 bin adetlik bir satış hedef belirledik kendimize. Citroën'in Türkiye’de faaliyette olduğu yıllar içerisindeki en büyük satış performansını bu sene gerçekleştireceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Alkım, yeni C4 ile ilgili hedeflerini de açıklayarak, "Yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin adetlik bir satış hedefi belirledik. Toplam satışlarımızın da yüzde 10’unu C4’ten gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'MANUEL VİTES SATIŞLARI ARTACAK'

Yeni C4'ün geçtiğimiz hafta açıklanan fiyat listesinde, manuel şanzımanlı giriş versiyonun fiyatının yüzde 50 ÖTV oranında kaldığı, fakat tüm otomatik vitesli seçeneklerin bir üst vergi dilimine geçerek yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi dikkat çekmişti.

Bu konuyla ilgili olarak, daha fazla versiyonu yüzde 50 ÖTV bandında konumlandırmayı istediklerini kaydeden Alkım, "Artan kur sebebiyle maalesef şu anda sadece manuel vitesi yüzde 50 ÖTV bandında tutuyoruz. Aslında pazar da oralara gitti. Kompakt hatchback pazarına baktığımız zaman, çok az oyuncu yüzde 50 bandında faaliyet gösteriyor. Bu ürünümüzde manuel vitesin şansının olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda manuel vites satış adetleri çok daha fazla artacak. Ona göre planlamalarımızı yapıyoruz" görüşünü paylaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde otomatik şanzımanlı otomobiller pazarın yüzde 76.5'ini, manuel şanzımanlılar ise yüzde 23.5'ini oluşturdu. Yılın ilk dört ayında otomobil pazarının yüzde 85.7’ini A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, Citroën C4'ün de dahil olduğu C segmenti ise tüm otomobil satışlarının tek başına yüzde 55.4'ünü üstlendi.

Yine ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil pazarındaki en büyük grup olan C segmentindeki otomatik vitesli araçların oranı ise geçen yıla göre gerilemiş durumda. Öyle ki, 2020'nin ilk dört ayında satılan C segment otomobillerin yüzde 71.5'i otomatik şanzımanlı iken, bu oran 2021'in Ocak-Nisan döneminde yüzde 68'e geriledi.

ELEKTRİKLİ VERSİYON YOLDA

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yıl içinde satışa sunacakları yeni modeller hakkında da bilgiler verdi. Yılın 3'üncü çeyreğinin sonunda yeni C3 Aircross’u Türkiye'ye getireceklerini bildiren Alkım, C4’ün elektrikli versiyonunu da yıl sonuna yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Tam kapanma döneminde pazarda kayıplar yaşandığını, fakat bu kaybın ileriki dönemde telafi edilebileceğini de aktaran Alkım, bayilerin geçen seneki Cumartesi-Pazar kapanmalarından dolayı bir deneyim kazandıklarını vurguladı.

Alkım, "Bayilerimiz, 1 Mayıs’tan itibaren sanki showroomlarında çalışıyormuş gibi, evlerinden görüntülü görüşmeler ve daha fazla telefon araması yaparak bu süreci yönetiyorlar. Mayıs ayına ilişkin bizim öngörümüz, pazarın 40-45 bin adet bandında gerçekleşmesi. Ancak buradaki kaybın Haziran ayında telafi edileceğini düşünüyoruz" dedi.

Son olarak, Citroën'in Mayıs’taki toplam satış adedinin Nisan’a paralel olarak gerçekleşeceğini kaydeden Alkım, mevcutta 51 adet yetkili satıcı ile hizmet verdiklerini, yılı ise 58 adet yetkili satıcıyla tamamlayacaklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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