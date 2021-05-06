Fransız model düşük ÖTV ile geldi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

PSA Grubu markalarından Citroen'in kompakt sınıf temsilcisi C4'ün yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu. Nesil değişimi ile birlikte hatchback karoserden crossovera geçiş yapan model, dizel ve benzinli motor seçenekleri ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, benzin cephesinde PSA'nın bir çok modelinde kullanılan 1.2 litrelik ünite tercih edilebilecek. Bu motor seçeneği manuel şanzıman ile birlikte alındığında 100 beygir, 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte alındığında ise 130 ve 155 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip.

Yeni C4'ün dizel motor seçeneğini ise 130 beygir güç üreten 1.5 litrelik ünite oluşturuyor. Dizel motorda tüm versiyonlarda sadece otomatik şanzıman sunuluyor.

4 farklı donanım seçeneği ile Türkiye'ye giriş yapan C4'te, en baz donanım olan Feel paketi ise sadece benzinli motor ve manuel şanzıman birlikteliği ile alınabiliyor.

Serinin hem dizel hem de benzinli motor seçeneklerinde Feel Bold, Shine ve Shine Bold paketleri yer alıyor. Benzinli motorun en güçlü versiyonu ise en üst donanım paketi olan Shine Bold'a sunuluyor.

Yeni C4'ün Türkiye'de başlangıç fiyatı ise yüzde ÖTV diliminde yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre, otomobilin başlangıç fiyatı 225 bin TL olarak açıklanırken, bu versiyonun lansmana özel fiyatı ise 219 bin TL olarak lanse edildi.

Otomobilin dizel motor ve otomatik şanzıman ile birlikte en üst donanım paketindeki fiyatı ise 375 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu versiyonun da lansmana özel fiyatı 367 bin TL olarak açıklanıyor.

TASARIMI İLE FARK YARATIYOR

Yeni nesil C4, tasarımı ile markanın yeni tasarım diline ışık tutuyor. Çift parçalı aydınlatma grubu aracın ön yüzünde en dikkat çeken tasarım unsuru olurken, aracın arka kısmı da farklı tasarımı ile güncel Citroen modellerinden ayrılıyor.

Otomobilin iç mekanı ise, dış tasarımının aksine daha sade tasarlanmış durumda. Fiziksel klima butonlarının haricinde, tablet şeklinde kokpitin üstünde konumlandırılmış multimedya ekranından otomobilin tüm kontrollerine ulaşılabilirken, otomatik şanzıman kolu yerine de Volkswagen Grubu'nun yeni modellerine benzer vites kontrol butonuna yer verildiği görülüyor.

Öte yandan, aracın ön yolcu tarafında tablet tutucu gibi farklı donanımları da mevcut.

Yapılan açıklamaya göre, yeni C4'te, C5 Aircross modelinde kullanılan 'Progressive Hydraulic Cushions' isimli süspansiyon sistemine yer verilmiş durumda.

Geçmişi 1928 yılına dayanan C4, yıllar içinde farklı isimler ile yollarda oldu. 1928 yılında C4 ismi ile tanıtılan model sonrasında, Ami 6/Ami 8, GS/GSA, ZX, Xsara ve 2004 yılından bu yana da tekrar C4 ismi ile yollarda.