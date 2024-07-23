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        Haberler Yemek Yapma Fransız mutfağından olan köpüksü lezzet: İşte kısa sürede hazır olan çikolatalı mousse (mus) tarifi!

        Fransız mutfağından olan köpüksü lezzet: İşte kısa sürede hazır olan çikolatalı mousse (mus) tarifi!

        Çikolatalı mousse, çikolata severlerin vazgeçilmezi olan hafif ve kremsi bir tatlıdır. Ayrıca yapımı kolay olan bu tatlıyı, restoran kalitesinde yapmak oldukça basit! Peki, nasıl hazırlanır? İşte, sizin için bir Fransız mutfağı lezzeti olan çikolatalı mousse (mus) tatlısının tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:32
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        Mousse tatlısı, Fransız mutfağından gelen hafif ve kremalı bir tatlı çeşididir. "Mousse" Fransızca'da "köpük" anlamına gelir ve bu tatlı genellikle çikolata, meyve veya kahve gibi farklı malzemelerle yapılabilir. Biz klasik bir lezzet olan çikolatalı mousse tarifinin püf noktalarını sizin için derledik. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz çikolatalı mousse(mus)un adım adım yapılışı...

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        ÇİKOLATALI MOUSSE (MUS)

        MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

        200 gram bitter çikolata

        3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

        50 gram toz şeker

        300 mililitre krema

        1 tatlı kaşığı şekerli vanilin

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        YAPILIŞI:

        Öncelikle bitter çikolatayı benmari usulü (çikolata dolu bir kabı kaynar su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirerek) eritin ve soğumaya bırakın.

        Daha sonra yumurta sarılarını toz şeker ve şekerli vanilinle birlikte hafif ve kremsi bir kıvama gelene kadar çırpın.

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        Bu aşamada kremayı ayrı bir kapta sert tepecikler oluşana kadar çırpın. Daha sonra yumurta beyazlarını ayrı bir kapta katı bir kıvam alana kadar çırpın.

        Bu sırada erimiş çikolatayı yumurta sarısı karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından çırpılmış kremayı bu karışıma ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar dikkatlice karıştırın.

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        Son olarak, çırpılmış yumurta beyazlarını da ekleyin ve nazikçe katlayarak karıştırın. Karıştırdığınız karışımı küçük kaplara veya bardaklara dökün.

        Karışımı buzdolabında en az 2 saat, tercihen ise gece boyunca soğutun. Soğuttuğunuz tatlınızı dilediğiniz şekilde meyvelerle süsleyerek ve soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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