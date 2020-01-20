Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Fransız otomotiv grubu PSA bünyesindeki markalardan Citroen, Türkiye'de 2019’da daralan toplam otomotiv pazarında satışlarını bir önceki sene ile aynı seviyede tutarak pazar payını yüzde 2.5’a çıkarttığını ve markalar sıralamasında da iki basamak yükseldiğini duyurdu.

Söz konusu sonuçları açıklayan PSA Türkiye Genel Müdürü Olivier Cornuaille, Türkiye pazarı ve Fransız üreticinin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi.

2020 yılı beklentilerinin olumlu olduğunun altını çizen Cornuaille, pazar tahminlerini 600 bin adet olarak belirlediklerini söyledi.

Bu tabloda, 2017-2019 yılları arasında 800 bin potansiyel müşterinin araç alım kararını ertelemesinin yattığını belirten PSA Türkiye Genel Müdürü, faiz oranlarındaki düşüşün de pazarı büyüteceğini kaydetti.

Tüm bu beklentilerine uygun olarak yılın ilk 6 ayındaki satış hedeflerini 2019'un aynı döneminden 2 kat fazla olacak şekilde belirlediklerini vurgulayan Olivier Cornuaille, 2020'de PSA markalarının 8 yeni modeli Türkiye'de satışa sunacağını kaydetti.

Cornuaille'in verdiği bilgiye göre, bu modellerin 3'ü tamamen yeni, 5'i ise makyajlı modeller olacak.

'PAZARI YANLIŞ TAHMİN ETTİK'

PSA Türkiye Genel Müdürü Cornuaille, 2019 yılı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl pazar tahmini konusunda yanıldıklarını itiraf eden Cornuaille, "Geçen yıl bir hata yaptık ve pazarın yıl sonunda hareketleneceği göremedik. ÖTV indirimlerinin sona erdiği Temmuz ayında 520 bin adetlik pazar beklentimizi aşağı çektik" dedi.

Bilindiği üzere, geçen yıl Türkiye'de yeniden yapılanan Citroen'in bir yıldır genel müdür koltuğu boş.

Bu duruma açıklık getiren Olivier Cornuaille, "Citroen Türkiye ekibi çok genç ve dinamik. Şuan için bir genel müdüre ihtiyaç görmüyorum. Fakat, bana ekipten bu yönde bir talep gelirse oturup düşünürüz. Bu olana kadar Citroen'in babası benim" diyerek PSA Türkiye Genel Müdürlüğü görevinin yanında Citroen Türkiye Genel Müdürlüğü görevini de üstlendiğinin sinyalini verdi.

'YERLİ OTOMOBİL ÇOK GÜZEL BİR PROJE'

PSA'nın yıl içinde Peugeot 208 ve Opel Corsa'yı Türkiye'de satışa sunacağını fakat, bu otomobillerin yurtdışında ilgi uyandıran elektrikli versiyonlarının Türkiye'ye gelmeyeceğinin altını çizen Cornuaille, "Türkiye'de henüz elektrikli araçlara uygun bir altyapı yok. Şartlar oluşursa elektrikli araçları getiririz" dedi.

Elektrikli araçlar konusunda kafalarında şarj altyapısı ve tedarik konusunda bazı soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Cornuaille, "Yerli araç projesi muhteşem bir proje. Muhteşem bir enerji veriyor bize. Demek ki yerli araç üzerinden alt yapı üzerinden çalışacaklar" diye konuştu.

TOFAŞ İLE ORTAK ÜRETİM SİNYALİ

PSA Türkiye Genel Müdürü, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA'nın birleşme kararı almasının Türkiye'de yaratacağı etki ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

45 ülkede olduğu gibi sürecin Rekabet Kurulu onayında olduğunu dile getiren Olivier Cornuaille, "Şuan Rekabet Kurulu için dosya hazırlanıyor, on gün içinde sunulacak. Türkiye'de bu dosyayı FCA ile birlikte hazırlıyoruz" dedi.

PSA'nın tüm fabrikalarında kapasitenin dolu olmasının Fransız markanın Türkiye'de üretimi değerlendirebileceği anlamına geldiğini söyleyen Cornuaille, "Birleşme ile 3 milyon araç ortak platformda üretilebilir. Bu noktada Tofaş'ın Bursa fabrikası çok önemli. Tofaş çok iyi bir şirket ve iyi bir üretim merkezi. Evlilikten sona yeni fırsatlar gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.

SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTIRMAK İSTİYOR

PSA Türkiye Genel Müdürü Olivier Cornuaille'in açıklamalarda bulunduğu toplantıda, Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım da markanın gelecek hedeflerine yönelik bilgiler paylaştı.

Alkım, "2020 yılında pazarın 600 bin adetlerde gerçekleşeceğini öngörsek de planlarımızı 700 bin adete göre yaparak pazara olan inancımızı yüksek tutuyoruz. 2020’de 19 bin 100 adet satış ile pazar payımızı yüzde 3.2’ye çıkartarak büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.

Citroen'in 2019'da 12 bin 33 araç sattığı göz önüne alındığında, markanın 2020 hedefinin satışlarını yüzde 50'nin üzerinde artırmak olduğu ortaya çıkıyor.