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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred'den İsmail Kartal'a övgü

        Fred'den İsmail Kartal'a övgü

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, kulüp televizyonuna verdiği röportajda teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu. Geçmişte İsmail Kartal'la beraber güzel günler geçirdiklerinden bahseden Brezilyalı oyuncu, ""Kendisi gerçekten harika bir insan. Beni buraya zaten kendisi getirmişti. Bu anlamda da kendisine minnettarlığımı ifade etmek isterim. Onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Tekrardan Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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        İşte o sözler:

        "ÖNEMLİ BİR SEZON"

        “Burada olmak için güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz ve en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde bizi bekleyen önemli bir sezon var. Dolayısıyla antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.”

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        TOPUK YAYLASI

        "Burada harika antrenmanlar yapabiliyoruz. Aynı zamanda İstanbul’a yakın olması da bir avantaj. Huzurlu ve yüksek bir yerde kalıyoruz. Antrenman ve kamp açısından güzel bir yerdeyiz. Şartların çok iyi ve elverişli olduğunu söylemem gerekiyor. Takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz.”

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        "İSMAİL KARTAL'LA ÇOK GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİK"

        "Kendisi gerçekten harika bir insan. Beni buraya zaten kendisi getirmişti. Bu anlamda da kendisine minnettarlığımı ifade etmek isterim. Onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Tekrardan Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutluyum. Umuyorum hep birlikte harika bir sezon geçireceğiz. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimize her zaman netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil aynı zamanda da iyi bir teknik direktör.”

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        TAKIMIN ÇALIŞMA TEMPOSU

        "Güçlü ve sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu, oyuncular açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde başlamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacağız. Buradaki çalışmalarımızı yaparken de her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü, sert ve kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Bu antrenmanları yapmaya da devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynadığımız maçta bunları sahaya yansıtalım.”

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        TAKIMDAKİ ARKADAŞLIK ORTAMI

        “Bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor. Aynı zamanda aramızda şakalaşıyoruz, güzel zamanlar geçiriyoruz. Kaynaşabilmek adına burada geçirdiğimiz zaman çok önemli bir zaman. Yeni ve genç oyuncular var. Bu birlikteliği sağlayabilmek adına burada geçirdiğimiz süreç çok önemli.”

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        "KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

        “Elbette her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hocanızdan, tecrübeli ve genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalı ve devam etmeniz gerekiyor. Bu benim için farklı bir durum değil, herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Paslarımı, şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü daha iyi bir noktaya gelebilmek adına bu gelişimi sağlamanız lazım. Bunlar için de sıkı bir şekilde çalışmak gerekiyor.”

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        "PİYANO TAŞIYAN OYUNCUYUM"

        “Daha önceki röportajda söylemiştim sanırım ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum: Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz, daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım: Tabii ki sürekli koşmanız gerekiyor, saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum; öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de fırsatınız varsa, şansınız yanınızdaysa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz topu ön tarafa güvenli bir şekilde aktarabilmek. Aynı şekilde geriden top alıp, topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Bu anlamda onlara fırsatlar yaratmaya çalışmak... Açıkçası işimiz bu, yaptığımız şeyler bunlar. Bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımım içerisinde bana göre önemli noktalar.”

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