Fred'den İsmail Kartal'a övgü

"PİYANO TAŞIYAN OYUNCUYUM"

“Daha önceki röportajda söylemiştim sanırım ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum: Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz, daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım: Tabii ki sürekli koşmanız gerekiyor, saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum; öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de fırsatınız varsa, şansınız yanınızdaysa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz topu ön tarafa güvenli bir şekilde aktarabilmek. Aynı şekilde geriden top alıp, topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Bu anlamda onlara fırsatlar yaratmaya çalışmak... Açıkçası işimiz bu, yaptığımız şeyler bunlar. Bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımım içerisinde bana göre önemli noktalar.”