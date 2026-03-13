        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Gerçekten çok zor bir durum - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Gerçekten çok zor bir durum

        Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi. İçinde bulundukları durumun zorluğuna değinen Brezilyalı oyuncu, "Gerçekten çok zor bir durum, açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 13.03.2026 - 22:41 Güncelleme:
        "Gerçekten çok zor bir durum"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR DURUMUN İÇİNDEYİZ"

        Son haftalardaki performans düşüşüne değinen Fred, yaşanan durumu anlamakta zorlandıklarını söyledi:

        "Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik."

        "KABUL ETMEK ZOR"

        Sonucun kendileri için kabul edilmesinin zor olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı:

        "Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık."

        "NORMAL SEVİYEMİZİN ALTINDAYDIK"

        Taraftarlara mesaj gönderen Fred, takımın yeniden toparlanacağına inandığını belirtti:

        "En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz."

        "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Brezilyalı futbolcu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

        "Bizler her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız. Kolay bir durum değil ama bizler savaşmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçtan itibaren işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
