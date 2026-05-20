        Haberler Bilgi Spor Freiburg Aston Villa maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi finalinde golleri kim attı? Freiburg Aston Villa maç sonucu ve maç özeti

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, İstanbul oynanacak dev finalde karşı karşıya geldi. Aston Villa, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak 21 puanla ligi averajla ikinci sırada tamamladı. Freiburg ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 17 puan toplayarak ligi 7. sırada noktaladı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele sonrasında, Freiburg-Aston Villa maçının golleri ve maç özeti futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Freiburg Aston Villa maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi finalinde golleri kim attı? İşte detaylar...

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 23:58 Güncelleme:
        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu. Freiburg ile Aston Villa arasında oynan kritik mücadele sonrasında, maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Freiburg Aston Villa maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi finalinde golleri kim attı? İşte Freiburg Aston Villa maç sonucu ve golleri...

        AVRUPA LİGİ'NDE KUPA SAHİBİNİ BULDU!

        Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

        ASTON VİLLA FREİBURG MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Aston Villa'ya şampiyonluğu getiren golleri Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti.

        FREIBURG'UN FİNAL SERÜVENİ

        Lig aşamasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Freiburg, elde ettiği 17 puanla 7. basamakta yer aldı. Son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Genk'i rövanşta 5-1'lik skorla eleyen Alman ekibi, çeyrek finalde Celta Vigo'yu 3-0 ve 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki ilk müsabakada 2-1 kaybettiği Braga'yı ikinci maçta 3-1 mağlup eden Julian Schuster'in öğrencileri, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

        Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakip ağlara 25 gol atan Freiburg, kalesinde 10 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
